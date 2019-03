Así conecta 'La Llorona' con la saga de los Expedientes Warren

LEA TAMBIÉN

Durante meses, los seguidores del cine de terror han planteado la posible conexión entre 'La Llorona' y el resto de películas del Universo Cinematográfico de Expediente Warren ('The Conjuring'). Ahora, gracias al ojo certero de algunos de ellos, se descubrió ese enlace con las historias de la familia Warren.

Y el nexo de unión con la saga creada por James Wan no es otro que 'Anabelle', la muñeca diabólica, y el padre Pérez, interpretado por Tony Armendola.



El filme fue proyectado en el Festival de Cine South by Southwest. Hubo reparos porque Tony Armendola, el actor que encarna al padre Pérez, aparece como uno de los miembros del reparto del filme.



Algunos medios especializados estuvieron presentes en el pase, como fue el caso de Bloody Disgusting, detallan que el sacerdote aparece en la película haciendo referencias a 'Annabelle'. 'La Llorona' cuenta incluso con un flashback en el que el cura lleva la muñeca diabólica a su iglesia.



Las referencias a 'Annabelle' son breves pero suficientes para unir esta película al Universo Cinematográfico de Expediente Warren ('The Conjuring'). La explicación dada por el cura sobre otros casos de muñecas malditas no son la única conexión. 'La Llorona' está ambientada en los años 70 y ubicada en Los Ángeles, mientras que 'Annabelle' se desarrolla en los últimos años de la década de los 60.

Lo que todavía no está claro es la posible relación con 'La Monja', que introdujo a aquella monja poseída por el demonio Valak, que a su vez pasó al cuerpo de aquel granjero canadiense que metió en aprietos a Lorreine y que también apareció en Insiduous. Confirmada la participación del sacerdote, todo es posible.



'La Llorona', dirigida por Michael Chaves, cuenta la aterradora historia de una criatura atrapada entre el cielo y el infierno. Una aparición que en vida ahogó a sus hijos por un ataque de celos. Después, ella se tiró al río, muerta de dolor, para estar con ellos. Ahora, la llorona llora para toda la eternidad y sus letales lágrimas hacen que, quienes oigan su llamada, estén condenados para siempre. Con el tiempo, su deseo se ha hecho fiero y sus métodos son terroríficos.

Protagonizada por Jaynee-Lynne Kinchen, Roman Christou, Linda Cardellini, Patricia Velasquez, Sean Patrick Thomas y Raymond Cruz, 'La Llorona' se estrenará el 18 de abril del 2019