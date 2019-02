La película de 'Breaking Bad' se estrenará en Netflix

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La película de 'Breaking Bad', en la que ya trabaja el creador de la serie Vince Gilligan, se estrenará en Netflix y en AMC, según informa este 13 de febrero del 2019 el portal Deadline Hollywood.

La publicación estadounidense señala que el hecho de que Netflix y AMC compartan esta continuación cinematográfica de Breaking Bad es algo natural, ya que ambas marcas comparten el crédito por el éxito de la serie original.



De hecho, recuerda, Gilligan ya reconoció la contribución de la plataforma de streaming en su discurso tras ganar el primer Emmy como mejor serie dramática en 2013. "Creo que Netflix nos mantuvo vivos", señaló.



Gilliam dirigirá y escribirá el filme del que se conocen muy pocos detalles desde que saltara la noticia en noviembre de su puesta en marcha. Tambén ejercerá como productor ejecutivo junto con sus compañeros Mark Johnson y Melissa Bernstein, productores de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul'.



El protagonista de 'Breaking Bad', Bryan Cranston, confirmó que la película era una realidad, pero aseguró que todavía no había visto el guión, por lo que no podía asegurar la presencia de su personaje, Walter White del que, recordó, está "definitivamente muerto".



Es de esperar que el filme gire en torno al personaje de Jesse Pinkman, el compinche de laboratorio de Walter White al que da vida Aaron Paul. Se rumorea que también estarán de vuelta Krysten Ritter (Jane), Jonathan Banks (Mike), Jesse Plemons (Todd), Charles Baker (Skinny Pete), Matt Jones (Badger), Robert Forster (Ed), Tess Harper (Mrs. Pinkman) y Kevin Rankin (Kenny), aunque su participación aún no es oficial.



Las últimas informaciones sobre el proyecto desvelaron unas fotografías del rodaje en Albuquerque, donde el filme ha recuperado algunos de los escenarios más familiares que se vieron en la serie.

Con sus cinco temporadas, la serie obtuvo un enorme éxito, tanto de la crítica como del público, y consiguió 56 nominaciones a los premios Emmy durante sus seis años de emisión, de los cuales ganó 13.