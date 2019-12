'¿Alguien necesita una abuela para Navidad?', el conmovedor pedido de una mujer estadounidense

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Craigslist, un sitio web de anuncios clasificados, una mujer que reside en la ciudad estadounidense de Tulsa (Oklahoma) difundió un mensaje que conmovió a varias personas e hizo que otras la acusen de intentar estafar a la gente. La publicación, en la que se ofrecía ser la abuela, de una familia por Navidad, se volvió viral.

"¿Alguien necesita una abuela por Navidad?. No tengo a nadie y realmente me gustaría ser parte de una familia. Cocino y puedo cocinar la cena. Incluso llevaré comida y regalos para los niños. No tengo a nadie y realmente me duele. Déjame ser parte de tu familia", dice el mensaje que fue publicado por la mujer en Craigslist.



Un usuario de Facebook identificado como Carson Daniel Carlock, hizo una captura de pantalla y difundió el desesperado pedido en su cuenta solicitando a las personas que le ayuden a encontrar a la mujer. Lo hizo el pasado 11 de diciembre con la etiqueta #FindingGrandma (Encontrando a la abuela).



Carlock se comunicó con la mujer por medio de Craigslist el 12 de diciembre. "Simplemente quiero ayudarte a encontrar una familia. No estarás sola en esta Navidad", le dijo. Sin embargo, no recibió una pronta respuesta de la autora del conmovedor anuncio que, según el diario The New York Times, se convirtió en un "doloroso recordatorio de la soledad y el aislamiento social que se siente durante las fiestas".



Tiempo después, el 14 de diciembre, Carlock recibió una respuesta de la usuaria, quien se identificó únicamente como Carrie. En él, conoció más detalles sobre la vida de la mujer, que tiene 50 años, batalla contra el cáncer y no tiene una relación con su hija, quien le ha negado el poder ver a su nieta, a pesar de que viven a pocas calles de distancia.



En el correo, Carrie dijo que deseaba mantener reservada su identidad por los conflictos que tiene con su hija. "No quiere arriesgarse a perder a su nieta para siempre", escribió Carlock quien además contó que la hija de Carrie se llevó a la niña en el mes de noviembre.



La mujer también le contó que, luego de que la publicación de Carlock se volviera viral, recibió correos de otros abuelos que le confirmaron que estaban en la misma situación. "La familia ya no es tan importante como solía ser", escribió.



Carrie le contó a Carlock que esta habría sido la primera Navidad que pasaría con su nieta, que tiene siete años y que hace 11 años pasó por última vez con su familia otras festividades como Pascua o Acción de Gracias. "Mis amigos no tienen idea de que soy abuela", aseguró.



El 16 de diciembre, Carlock hizo una nueva publicación en la que aseguró que estaba por conocer a Carrie. Después del encuentro la describió como "la persona más amorosa y dulce. Quisiera poder compartir con ustedes más sobre ella, pero me pidió que lo mantenga en reserva".

Añadió que la mujer le dijo que no esperaba nada a cambio de las personas, solo quería amor. "Es maravillosa y la veré en Navidad. Muchas gracias a todos por su apoyo y su amor. Feliz Navidad", concluyó.



Carrie conversó con el diario The New York Times y contó que tras hacer la publicación en Craigslist salió de su casa y se dirigió al estudio de baile en el que está su nieta con la esperanza de poder verla por la ventana, al regresar a su casa por la noche vio las respuestas a su anuncio y se sintió horrorizada. "No podía entender por qué personas que no conozco estaban siendo tan groseras y me mandaban mensajes tan llenos de odio", dijo. "Estaba devastada".

Carlock, en cambio, le dijo al Times que se sentía relacionado con la mujer. "Sé lo que es sentirse solo y no tener a nadie", aseguró tras contar que su madre murió en el año 2018 de cáncer.