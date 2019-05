¿Por qué algunos peces marinos se adaptan al agua dulce?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un equipo internacional de científicos descubrió por qué algunos peces marinos son capaces de adaptarse y colonizar ecosistemas de agua dulce; la respuesta está en los genes.

El estudio, cuyas conclusiones publica la revista Science, fue liderado por el National Institute of Genetics (Japón) y en él participaron investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de España.



La aparición de nuevos ecosistemas brinda a los animales la oportunidad de colonizar y adaptarse a nuevos entornos, diversificándose como especie, aunque no todas lo consiguen.



Así, la pregunta de la que partía la investigación era: por qué algunas especies de peces marinas son capaces de colonizar entornos de agua dulce y otras no?”, señaló óscar Monroig, investigador del CSIC en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (Castellón, España).



El científico citó como ejemplo la especie Gasterosteus aculeatus, conocida como "espinoso", un pez marino ancestral que ha conseguido colonizar ecosistemas de agua dulce en múltiples ocasiones.



Sin embargo, en el mar de Japón habita una especie muy similar, el "Gasterosteus nipponicus", que no puede y permanece siempre en el mar, precisó el científico en una nota de prensa.



Los experimentos realizados con las dos especies mostraron que las diferencias se derivan de los requisitos dietéticos del ácido docosahexaenoico (DHA), un ácido graso poliinsaturado omega-3 esencial para el crecimiento y la supervivencia de los animales.



Debido a que principalmente lo producen las algas y otros organismos marinos, los espinosos marinos no tienen dificultad en incorporar DHA a su dieta.



Los ecosistemas de agua dulce ofrecen un acceso más limitado al DHA y, para sobrevivir, los espinosos deben compensar esa deficiencia en su dieta mediante mecanismos de producción endógena.



Se analizaron secuencias de genoma completo de 48 especies, lo que reveló que los peces de agua dulce tienen un mayor número de copias de Fads2, un gen adaptativo relacionado con la síntesis de ese ácido en comparación con los peces marinos.



También se observó que los espinosos tienen más copias de ese gen (el Fads2) que sus parientes del mar de Japón y, por lo tanto, mayores capacidades para sintetizarel DHA, lo que les permite sobrevivir con la dieta que encuentran en los entornos de agua dulce.

Para demostrarlo, se modificaron genéticamente ejemplares de espinoso del mar de Japón para que sobreexpresaran el citado gen, y esto les permitió sobrevivir también con dietas propias de entornos de agua dulce”, ha señalado Monroig.