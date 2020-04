Pearl Jam se mantiene como el altoparlante de la insatisfacción

LEA TAMBIÉN

Los estrenos musicales son una de las poquísimas actividades que se mantienen con relativa normalidad pese a la emergencia planetaria por el coronavirus, gracias a la facilidad que existe para publicar en las plataformas de ‘streaming’.

Por eso, apenas un puñado de artistas ha pospuesto el lanzamiento de sus álbumes, como las estadounidenses Lady Gaga y Alicia Keys, que prefirieron cancelar sus próximas obras. Lady Gaga incluso tenía previsto presentar las canciones de ‘Chromatica’ en un concierto sorpresa, el cual obviamente será reprogramado.



Otros, en cambio, han estrenado sus placas de todos modos. Y quizás el honor de presentar el trabajo más ilustre de del trimestre de enero a marzo le corresponde a Pearl Jam. ‘Gigaton’ es el primer trabajo del grupo desde el 2013 y el primero que se publica durante el mandato de Donald Trump.



En 12 canciones y 57 minutos, ‘Gigaton’ está organizado con los temas más roqueros al principio y las canciones más meditativas hacia el final. El cantante Eddie Vedder y el bajista Jeff Ament se reparten la autoría de los temas, cuyas letras reflejan la insatisfacción hacia Trump y mencionan a líderes indígenas de EE.UU., aunque una pátina de bronca atraviesa el conjunto de la placa y también hay un momento para la rebeldía: “¿Quien dijo que todo ha sido dicho?”.



El productor Josh Evans, conocido por su colaboración con artistas como Soundgarden o Gary Clark Jr., matizó esta propuesta dando un protagonismo notable a la voz de Vedder sin perjudicar el sonido de las guitarras de Mike McCready, siempre vivaces.



Evans también logró que ‘Gigaton’ tuviera momentos alegres, como los tonos electrónicos y bailables de Dance of the Clairvoyants, aunque también se rindió honores al grunge noventero, como en el imponente tema Take the Long Way. Pearl Jam, a casi 30 años de su debut, sigue siendo el altoparlante de los inconformes.



Otro veterano que sacó un álbum es el inglés Morrisey. ‘I Am Not A Dog On A Chain’ sorprende porque es su trabajo más audaz y aventurero de los últimos 10 años, con sonidos tomados de la electrónica y con letras que no dejan dudas de su actual postura: “Si vas a saltar, salta / No lo pienses / Si vas a salir corriendo hacia casa y ponerte a llorar / Entonces no me hagas perder el tiempo”.



Childish Gambino, como se hace llamar el actor Donald Glover cuando rapea, sacó ‘3.15.20’, un álbum no anunciado y en el que mantiene su impronta experimental. Aborda temas como el conflicto racial, la guerra y también el significado de la vida.



Dua Lipa, por su lado, liberó su alegre ‘Future Nostalgia’, un homenaje al pop de los 80.



Joe Satriani, el mítico guitarrista de rock instrumental estadounidense, volverá al ruedo el 10 de abril con ‘Shapeshifting’. La fecha de liberación en digital no se moverá, aunque sí se canceló el inicio de la gira.



Nineteen Eighty es el primer sencillo, ya disponible, en que prima un sonido a lo Van Halen, a manera de homenaje.

El 10 de abril también estará disponible ‘The New Abnormal’, el primer larga duración en siete años de The Strokes. Como es habitual, todo el peso de la composición recae en el vocalista Julián Casablancas, quien mantiene su enfoque en las relaciones: “Oh, nena, me aferro a todo lo que dices”.