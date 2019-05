Paulina Tamayo canta con el sonido de Mariachi Sol de Plata

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hay varias maneras de medir la grandeza de un artista. Grabar un álbum que vaya más allá de las canciones sueltas que ahora salpican las plataformas digitales es una de esas maneras. La otra es, por supuesto, la presentación en directo, el contacto con el público, la función como tal. Paulina Tamayo se mide con ambas varas y en esta semana dará una prueba de que domina esas facetas.

Su nuevo disco, que se titula ‘La Grande del Ecuador con Mariachi’, circulará el viernes. Paulina Tamayo grabó 13 canciones junto al Mariachi Internacional Sol de Plata. No se trata de un álbum de rancheras, sino de un repertorio que es arropado por el particular sonido del mariachi, que siempre viene bien cuando se habla de amor y de la vida.



Entre las canciones están, por ejemplo: Si Dios me quita la vida, un bolero de Luis Demetrio Traconis que lo hizo popular Marco Antonio Muñiz. Otra canción es Cómo voy a olvidarte, una rocola de Segundo Rosero. Y también está A la sombra de mi madre, una chacarera de Cristóforo Juárez y Carlos Carvajal. Todas, versionadas con las cuerdas y los metales de Sol de Plata.



Paulina Tamayo, que tiene una carrera de 48 años, no critica a los artistas que se valen de los recursos tecnológicos para afinar o engrosar la voz, ni tampoco de los que apelan al ‘autotune’, ese procesador de audio del que tanto se abusa. Pero ella prefiere grabar a la antigua, sin otra herramienta que el micrófono y la voz, sin artilugios. Como en todos sus álbumes



(ha lanzado quince discos), busca que las canciones se graben como si fueran interpretadas en directo.



En esta ocasión, Luis Pantoja se hizo cargo de los arreglos, mientras que Pablo, Alfredo y Santiago Pantoja coordinaron a los 16 integrantes del Mariachi Sol de Plata. Jaime Mejía y Nacho Freire velaron por la grabación y la mezcla de sonido.



El mismo viernes 17 de mayo, Paulina Tamayo ofrecerá un concierto en el Ágora de la Casa de la Cultura, en el que interpretará junto a Sol de Plata los temas de su nuevo álbum, aunque también existirá espacio para otros estilos. Habrá una parte en que estará acompañada de requinto, guitarra, bajo, batería y piano, para que la cantante interprete sus canciones más famosas.

Juan Fernando Velasco será uno de los invitados que la acompañará en un momento estelar de la función, mientras que Monserrath Astudillo se hará cargo de un paréntesis para el humor. Finalmente, Paulina Tamayo cerrará la velada acompañada de Don Medardo y sus Players, con quienes también grabó un álbum el año anterior, para ponerle rumba a esta celebración.