Paul McCartney anunció que publicará un  nuevo libro infantil inspirado en un submarino verde

Paul McCartney, autor junto con John Lennon del célebre tema de The Beatles 'Yellow Submarine', anunció este jueves 18 de marzo del 2021 que en septiembre publicará su segundo libro infantil, una historia que gira alrededor de un mágico submarino verde.

'Grandude's Green Submarine', un volumen ilustrado por Kathryn Durst, es la secuela de 'Hey Grandude!', que llegó a las librerías en noviembre de 2019. "Estoy realmente contento con cómo se recibió el libro porque se trataba de una historia muy personal para mí", dijo el exBeatle, de 78 años, en un comunicado.



"Me encanta que se haya convertido en un libro que se lee a los nietos a la hora de ir a dormir en todo el mundo. Siempre he dicho que si a la gente le gustaba el primer libro y había apetito para más, escribiría nuevas aventuras", agregó el músico.



El relato es descrito por la editorial como una historia "llena de acción", producto de "una imaginación salvaje" y "divertido para toda la familia". La primera entrega infantil de McCartney fue "una sensación a nivel global", expresó por su parte la Francesca Dow, directora gerente de la editorial Penguin Random House Children en el Reino Unido.



"Todos nos hemos enamorado del nuevo personaje de Paul y Kathryn, Nandude. En un momento en el que los abuelos reciben más halagos que nunca, 'Grandude's Green Submarine' nos ofrece los héroes que todos necesitamos", agregó Dow.



La ilustradora del libro coincidió asimismo en que "este es el libro que todo el mundo necesita en estos momentos, cuando todos están encerrados en casa y deseando viajar a nuevos y excitantes lugares".