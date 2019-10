Paul Dano ficha por la nueva cinta de Batman y Jonah Hill se cae del reparto

LEA TAMBIÉN

Paul Dano se incorporará al reparto de 'The Batman', nueva cinta sobre el superhéroe enmascarado que protagonizará Robert Pattinson, mientras que Jonah Hill, que hace unas semanas había sido anunciado como más que probable fichaje para esta película, finalmente no estará en su elenco.

El medio especializado The Hollywood Reporter aseguró este miércoles 16 de octubre del 2019 que Dano dará vida a Riddler, un villano de los cómics sobre Batman que ya llegó a la gran pantalla de la mano de Jim Carrey en 'Batman Forever' (1995).



Dano es un actor muy respetado dentro del cine estadounidense gracias a películas como 'Little Miss Sunshine' (2006), 'There Will Be Blood' (2007), 'Love & Mercy' (2014) o 'Swiss Army Man' (2016), entre otras.



Recientemente participó en 'Escape at Dannemora', que le dio una nominación a Emmy al mejor actor de una serie limitada y en donde compartió créditos con Benicio Del Toro y Patricia Arquette.



La incorporación de Dano a 'The Batman' se produjo un día después de que el miércoles se diera a conocer que Jonah Hill no estará finalmente en este largometraje tras unas negociaciones que, en último término, no llegaron a buen puerto.



Hill iba a interpretar a otro malvado de esta película.



Además, el lunes se desveló que la actriz Zoë Kravitz interpretará a Catwoman, un papel en el que tomará el relevo de estrellas como Michelle Pfeiffer ('Batman Returns', 1992), Halle Berry ('Catwoman', 2004) o Anne Hathaway ('The Dark Knight Rises').



También está confirmada la participación del actor Jeffrey Wright como James Gordon.



Este proyecto que encabeza Matt Reeves, cuya filmografía se compone de cintas como 'Cloverfield' (2008), 'Dawn of the Planet of the Apes' (2014) y 'War for the Planet of the Apes' (2017), ha tenido una gestación larga y compleja.



En un principio, 'The Batman' iba a contar como cerebro con Ben Affleck, que dio vida al superhéroe en 'Batman v Superman: Dawn of Justice', 'Suicide Squad' (ambas de 2016), y 'Justice League' (2017).

Affleck iba a dirigir esta película, pero en 2017 renunció a ser su realizador; y también figuraba como su protagonista, un papel al que también dijo adiós finalmente en enero de este año.