Pat Boy, el rapero maya que reivindica su pueblo y cultura en México

Armado con sus rimas y su actitud positiva, Jesús Cristóbal Pat Chablé, conocido como Pat Boy, es un rapero que escribe, compone y canta canciones únicamente en lengua maya, una forma de reivindicar su pueblo y su cultura.

Oriundo del pueblo de José María Pino Suárez, en el suroriental estado de Quintana Roo, Pat Boy, de 27 años, descubrió la música desde pequeño y poco a poco se ha ganado el cariño del público que escucha sus canciones.



"Comencé en el rap desde el 2005, con mi hermano y compañeros de mi pueblo. Era rap en español, pero en el transcurso de mi experiencia, ya en 2008, comencé a escribir canciones en maya", cuenta este lunes 19 de agosto de 2019 a Efe el joven.



La primera canción en su lengua materna fue 'Vidas mayas' y desde entonces no ha dejado de componer en esta lengua, que hablan alrededor de 800 000 personas en México.



Pat Boy asegura que ha reivindicado el género y quiere demostrar que el rap no se vincula con el vandalismo.



De esta manera, busca transmitir en los jóvenes mensajes que los ayude a alejarse de los malos caminos y a fomentar el cuidado de la lengua maya. Y, sobre todo, que se sientan orgullosos de la cultura.



"Al hacer rap maya comencé a conocer más de mi cultura, más de dónde vengo, de dónde soy, pues depende de cada quien cómo hacer este género. Mucha gente dice que es música de drogadictos, de gente de la calle, pero realmente todo dependen del tipo de mensaje que quieras dar y quieras recibir también", aseveró.

Pat Boy, es un rapero que escribe, compone y canta canciones únicamente en lengua maya, una forma de reivindicar su pueblo y su cultura. Foto: EFE



El joven explica que sus canciones narran historias cotidianas de su pueblo natal, de los mayas y de sus tradiciones. Además, a través de sus letras también invita a los jóvenes de su cultura a evitar la violencia de género, a alejarse de las drogas, a estudiar y, en definitiva, a salir adelante.



"Ha habido muchos temas que he tocado de mi vida cotidiana, de la vida de los mayas actualmente. Temas románticos, temas de maltrato a la mujer, sobre la selva o sobre la motivación de los jóvenes que utilizan la lengua maya", enumera.



Casi 25,7 millones de personas en México se autoidentifican como indígenas en México -son 68 pueblos originarios- lo que representa un 21,5 % de la población del país.



Pese a ser una porción importante del país, son los más pobres y desfavorecidos, pues el 74,9 % de los hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza, y 34,8% en pobreza extrema, cuando esta tasa se sitúa en el 5,8% en los no hablantes de lengua indígena, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2015.



Para la entrevista, Pat Boy aparece vestido todo de negro con una gorra que pone 'Adn Maya' y una camiseta que reza 'I.W.A. Indigenous with Attitude' (Indígenas con actitud).



ADN Maya es un colectivo de artistas urbanos creado por él y conformado por jóvenes provenientes de las comunidades mayas. Pat Boy les ayuda a difundir y a crear música, e incluso da charlas motivacionales.



Asegura que cada vez se encuentra con más jóvenes que se acercan a él y que quieren entrar en este genero. "Hay mucha audiencia, sino no seguiríamos haciendo esto. Han crecido otros artistas, otras comunidades, todavía siguen más artistas en la península que están trabajando, están sobresaliendo", afirma el cantante.



No obstante, lamenta que no se les dedique más espacios en radio y televisión. Pat boy ha pisado varios escenarios de México como en Chiapas, Veracruz, Monterrey, Querétaro, Ciudad de México. Y fuera del país, ha actuado en San Francisco y Los Ángeles, en Estados Unidos.



Su proyecto y su trayectoria sigue creciendo y ya prepara su nuevo disco, con la finalidad de conquistar el mercado Europeo.

"Estoy muy contento porque ya va a salir mi nuevo disco, se llama Rap hecho en maya y viene con colaboraciones de raperos de Guatemala, del (estado de) Oaxaca y otras con ADN maya (...). Estamos planeando una gira en España en 2020, estamos en busca de patrocinadores", anuncia.

En los últimos años, el rap en maya ha crecido en varias parte de la Península de Yucatán -en el sureste de México- y en países como Guatemala.



De esta manera, gracias a las redes sociales y al buen hacer de Pat Boy y su colectivo, en Yucatán ya son cada vez más los jóvenes que entran al otrora combativo mundo del rap, un género que nació en barrios populares de Estados Unidos para denunciar las injusticias del sistema.