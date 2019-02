Passenger anuncia en Instagram su intención de volver a Uruguay en marzo del 2019

LEA TAMBIÉN

El músico británico Mike Rosenberg, conocido en el mundo artístico como Passenger aseguró este martes en una publicación de Instagram que tiene intención de regresar el próximo mes a Montevideo luego de presentarse el pasado 20 de febrero del 2019 ,como invitado del concierto brindando por Ed Sheeran.

.En su posteo, que fue acompañado con una foto que el músico se sacó junto a un mural en una calle de Montevideo, Rosenberg apuntó que los uruguayos "son increíbles" y agradeció los "maravillosos comentarios" recibió.



El británico señaló que el concierto "fue hermoso" y que los sudamericanos "fueron muy acogedores y amables" por lo que se sentía "muy mal" por no tener otro espectáculo programado para brindar en la capital del país austral.



En este sentido, apostilló que luego de leer todos los comentarios solicitando su regreso, comenzó a analizar la posibilidad de intentarlo aunque eso signifique cambiar la ruta de su tour y reservar nuevos vuelos y hoteles.



Passenger ha desarrollado en su carrera dos facetas muy definidas, una de ellas representada por su número uno internacional, Let Her Go (2012), que "dominó las listas de éxitos en todo el mundo en 2013 y 2014", o su álbum Young As The Morning, Old As The Sea (2016), y un lado más introvertido como intérprete y compositor, que muestra en Whispers II (2015) y The Boy Who Cried Wolf (2017).

"El inglés ha lanzado 10 álbumes aclamados por la crítica y ha recorrido el mundo sin descanso durante la última década conectando con los fanáticos de las esquinas mientras cantan o juegan en los estadios para apoyar a su buen amigo Ed Sheeran", recalcó la productora a través de un comunicado.



También destacó que la conexión lírica de Passenger con su base de fans es "algo verdaderamente único".



El último álbum de estudio de Passenger, 'Runaway' (2018), está inspirado en los paisajes de América del Norte, lo que refleja en los temas que lo componen, con un sonido más americano.