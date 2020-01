Parque temático obligó a un cerdo a hacer ‘puenting’ para atraer a turistas

LEA TAMBIÉN

Indignación, molestia y repudio. Eso causa un perturbador video que da cuenta de la estrategia comercial de un parque temático en China: lanzar a un cerdo desde una altura elevada como atractivo turístico. Las imágenes fueron difundidas el 18 de enero del 2020 y generaron una ola de críticas en redes sociales.

De acuerdo con información difundida por el portal informativo internacional BBC Mundo, el incidente tuvo lugar en el parque temático Meixin Red Wine Town, ubicado en el corazón del municipio chino de Chongqing, que alberga a más de 40 millones de personas en el suroeste de China.



No fue un acción fortuita. El equipo publicitario de Meixin Red Wine pensó durante dos meses forzar al cerdo a hacer ‘puenting’ o ‘bungee jumping’, un deporte extremo que contempla el lanzamiento de una persona hacia el vacío sujeto de una cuerda elástica. El 18 de enero, el ‘proyecto’ se consolidó y los organizadores invitaron a los habitantes de la localidad para presenciar el evento llamado El salto de puenting de “cerdo dorado”.



En las imágenes, se observa cómo el personal del centro lleva al mamífero neutralizado y sujeto en una red. Después, lo empujan fuera de la torre con una capa púrpura atada los hombros. Desde el aire se puede observar los otros juegos que forman parte del parque temático.

🤬Ce cochon n'a pas "fait de saut à l'élastique" : il a été ligoté puis jeté dans le vide, une expérience sans aucun doute terrifiante pour cet animal.

🤬Le propriétaire c'est justifié que de toute façon, le cochon était destiné à être abattu puis mangé...pic.twitter.com/FgUj2NrFm5 — PETA France (@PETA_France) 21 de enero de 2020

Según informes de medios locales, el mamífero pesaba 75 kilogramos (165 libras). Lo que sucedió después del lanzamiento no se conoce con claridad, aunque -según la BBC- el cerdo habría sido enviado a un matadero.



En redes sociales, lo ocurrido con el cerdo fue condenado como un acto de crueldad animal, aunque, en la práctica, no podrá ser sancionado. En China, el maltrato contra los animales no es punible por la ley.



La organización de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) no ha dejado de denunciar el incidente. Lo tildó como “crueldad animal en su peor momento” a través de sus redes sociales.

Jason Baker, vicepresidente senior de campañas internacionales de PETA, se mostró indignado durante una entrevista con la BBC y dijo que “los cerdos experimentan dolor y miedo de la misma manera que nosotros, y este truco repugnante de relaciones públicas debería ser ilegal”.