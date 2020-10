Paris Hilton revela detalles de un pasado turbulento que logró superar en un nuevo documental

LEA TAMBIÉN

La evolución de Paris Hilton en la industria del entretenimiento refleja que pasó de ser una estrella de 'reality' a una empresaria y activista por la defensa de los derechos de las mujeres.

La personalidad de la televisión alega en su nuevo documental, 'This is Paris', que fue abusada mental y físicamente en un internado cuando era adolescente y que ahora está trabajando para que la escuela cierre.



"Muchas personas me han escrito cartas diciendo 'muchas gracias'", dijo Hilton, de 39 años, quien reveló que dejó de hablar con sus padres durante 20 años por haberla enviado a la escuela Provo Canyon en Utah.



En el documental, que se estrenó este mes en su cuenta de YouTube, Hilton dice que fue abusada mental y físicamente, que la ponían en confinamiento solitario durante horas y la obligaban a tomar medicamentos desconocidos.



Reuters no pudo confirmar de manera independiente sus afirmaciones.



Hilton dijo que fue enviada a Provo y a varias otras escuelas para adolescentes problemáticos después de años de rebeldía.

En respuesta a las acusaciones de Hilton, la escuela Provo Canyon envió un comunicado que dice en una parte: "Estamos al tanto de que los medios están refiriéndose a la escuela Provo Canyon. Por favor tengan en cuenta que PCS (Provo Canyon School) fue vendida por su propietario anterior en agosto de 2000. Por lo tanto, no podemos comentar sobre las operaciones o la experiencia de los pacientes antes de esa fecha".



La escuela también dijo que "durante las últimas dos décadas, el tratamiento de la salud mental ha evolucionado desde fundamentos basados en el comportamiento a un enfoque personalizado e informado sobre el trauma".



"Trabajamos con individuos extremadamente complejos, que muchas veces presentan un peligro para ellos mismos y para los demás. La escuela Provo Canyon está comprometida con la seguridad de nuestros pacientes y personal", agregó.



La premisa original de la película era destacar a Hilton como una empresaria y aclarar conceptos equivocados sobre su vida, pero durante el rodaje comenzó a abrirse con su directora.



"Me sentí muy cómoda con ella y le conté mis pesadillas y un poco sobre la historia", dijo Hilton.



Aunque Hilton inicialmente no quería el tema del abuso en la película, la directora "siguió presionándome cada vez más. Y luego me di cuenta de que esto podría ayudar a mucha gente y empoderar a otros".



Hilton dijo que está emocionada de usar su voz real, en lugar de la voz de bebé que la hizo famosa, para marcar una diferencia.



"Es agotador fingir que no tienes cerebro y que no tienes idea de lo que pasa. Lo hice durante mucho tiempo. No soy una rubia tonta. Solo soy muy buena fingiendo serlo", concluyó.