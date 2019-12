La torre Eiffel y varios museos cerrados debido a la huelga en Francia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Torre Eiffel, uno de los monumentos más visitados de París, y varios museos de la capital francesa mantuvieron cerradas sus puertas este jueves 5 de noviembre de 2019 debido a una huelga contra una reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron.

El personal presente el jueves 5 de diciembre en la torre Eiffel no es “suficiente para abrir el monumento en condiciones óptimas de seguridad y acogida al público”, señaló SETE, la compañía que opera la 'Dama de Hierro' , en un comunicado.



Algunos de sus empleados participaban en la huelga nacional y otros, que viven lejos del monumento que celebró este año su 130 aniversario, no pudieron ir a trabajar a falta de transportes.



Tampoco acogieron visitantes este 5 de diciembre el Arco del Triunfo ni la Santa Capilla, dos de los monumentos más populares de la capital francesa.



Aquellos turistas que quisieron visitar los museos d'Orsay, Cluny, Picasso o Guimet tuvieron la mala sorpresa de encontrarse con las puertas cerradas.



El Louvre, el museo más visitado del mundo, permaneció abierto pero no completamente. Algunas de sus salas estuvieron cerradas. La exposición estrella 'Leonardo da Vinci' estaba abierta pero únicamente para los visitantes que compraron sus billetes con anticipación.

Los manifestantes sostienen un cartel que dice 'Let's Revolt' durante una manifestación contra las reformas de pensiones en París, Francia, el 05 de diciembre de 2019. Foto: EFE



En el Centro Pompidou, los visitantes podían acceder solo a las exposiciones Bacon y Boltanski. Las demás estaban cerradas.



En el Grand Palais, la exposición sobre El Greco acogió visitantes, pero no la consagrada a Toulouse-Lautrec.



Otro destino popular para los turistas de todo el mundo, el Palacio de Versalles, a 30 km de París, no abrió sus puertas el 5 de diciembre 2019. Los turistas que hicieron el viaje hasta allí pudieron visitar únicamente sus jardines.



La Cité de las ciencias, el Museo del Hombre, el parque zoológico de París, el museo de Luxemburgo, las Catacumbas de París y la mayoría de los museos gestionados por la alcaldía de París permanecieron abiertos.



Además de los monumentos y museos, la huelga masiva paralizaba en gran medida a Francia, con líneas de metro paralizadas, trenes a cuentagotas, vuelos cancelados y escuelas cerradas.

El movimiento tiene por objeto protestar contra la reforma de las pensiones que busca abolir los regímenes especiales -y más favorables- de los que gozan algunos gremios.