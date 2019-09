Pareja podría pasar hasta 10 años en prisión por gastar más de USD 100 000 depositados en su cuenta por error

LEA TAMBIÉN

Una pareja estadounidense despertó un día para descubrir que en su cuenta bancaria había mucho más dinero del que habían ahorrado. Esto luego de que, por accidente, su banco les depositara una suma de USD 120 000 que no dudaron en gastar casi en su totalidad. Ahora, los esposos fueron detenidos y se enfrentan a un proceso penal.

Según informa el medio estadounidense The Washington Post Robert y Tiffany Williams de Pensilvania gastaron un total de USD 107 416 en solo dos semanas y media. Compraron una furgoneta para acampar, un automóvil y un carro de carreras y regalaron USD 15 000 a amigos que necesitaban el dinero.



La pareja hizo los gastos a pesar de que sabía que el dinero no le pertenecía, aseguran las autoridades, pues antes del depósito accidental la cuenta tenía un saldo de USD 1 121. El 20 de junio del 2019 el banco intentó contactarse con la pareja con el fin de solicitar su ayuda para transferir la suma a la cuenta apropiada, sin embargo no recibió respuesta, por lo que la entidad decidió emprender acciones legales.



El banco le notificó a Tiffany, de 35 años, que tanto ella como su esposo son los responsables de devolver todos los fondos. Ahora la pareja se enfrenta a tres cargos por robo y recepción de propiedad robada. Si son declarados culpables podrían pasar hasta 10 años en prisión



En declaraciones a un medio local, Robert dijo que él y su esposa recibieron "mala asesoría legal de algunas personas y al final tal vez no fue lo mejor". Tiffany, por su parte, aseguró que trabajaría junto con el banco en la creación de un plan para devolver los fondos, sin embargo, esto nunca llegó a concretarse.

Según el Post, la pareja fue interrogada por separado tras ser detenida y ambos dijeron a la Policía que eran conscientes de que el dinero no les pertenecía, pero decidieron gastarlo de todas formas. El pasado 9 de septiembre del 2019 comparecieron ante una corte.