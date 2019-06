Una rara pareja de caimanes albinos espera descendencia en Florida

LEA TAMBIÉN

Una rara pareja de caimanes albinos que son una de las mayores atracciones de un parque de vida salvaje en el centro de Florida pueden tener en los próximos meses hasta 19 hijos, si tiene éxito una operación para asegurar que todos los huevos puestos por la hembra prosperen, informaron medios locales.

Los 19 huevos de Snowflake, de 25 años y ocho pies de largo (2,4 metros), están siendo incubados no por ella, sino en una incubadora con control de temperatura para así aumentar del 60 al 95% la probabilidad de éxito, señaló el canal televisivo NBC 6.



La pareja formada por Snowflake (copo de nieve) y Blizzard (tormenta de nieve), de 14 años y 10 pies de largo (tres metros), tiene su casa en el Wild Florida Airboats and Gator Park, situado en los Everglades, una enorme reserva natural con una variada fauna e infinidad de canales, charcas y otras corrientes de agua que se pueden recorrer en los llamados "botes de aire".



El periodo normal de incubación de los huevos de caimán es de 60 días, según indican los medios.



El parque planea mostrar a sus visitantes los pequeños caimanes, que en plena naturaleza no tendrían muchas posibilidades de supervivencia por su llamativo color blanco, producto de la falta de melanina, que los convierte en una presa fácil para los depredadores.



Según la web del parque, Snowflake y Blizzard son originarios de un criadero de San Agustín, una histórica ciudad del noreste de Florida, fundada por españoles en 1565 y considerada la más antigua de las hoy existentes en el país.



Debido a su palidez -tienen blancos hasta los ojos-, estos caimanes son muy sensibles al sol, por lo que pasan la mayor parte del tiempo en el agua o a la sombra en un recinto especial.



La población de caimanes americanos (Alligator mississippiensis) en Florida, una especie que de 1967 a 1987 estuvo incluida en la lista de animales en peligro en Estados Unidos, suma hoy unos 1,3 millones de ejemplares y se mantiene estable desde hace décadas.

Los caimanes tienen un importante papel en el ecosistema floridano, razón por la cual están protegidos, aunque existe una línea telefónica para llamar en situaciones en que representen peligro para las personas.