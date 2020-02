'Parasite' hace historia en los Oscar al convertirse en el primer filme extranjero en ganar en la categoría mejor película

LEA TAMBIÉN

La aclamada película surcoreana 'Parasite' se convirtió este domingo 9 de febrero del 2020 en el primer filme extranjero en triunfar en la categoría mejor película de los premios Oscar. Durante la gala, que se celebró en el Teatro Dolby de Los Ángeles, el largometraje de Bong Joon-Ho, que habla sobre las brecas sociales, cosechó cuatro estatuillas, incluida la de mejor director.

La noche de este 9 de febrero tuvo lugar la 92 entrega de los premios Oscar que llegó con varias sorpresas, además del triunfo de 'Parasite' destacaron una presentación sorpresa del cantante Eminem, discursos reivindicativos que exigieron mayor diversidad y equidad de género a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organismo que se encarga de la organización de la ceremonia, y más.

Por la alfombra roja desplegada en las afueras del Teatro Dolby de Los Ángeles desfilan desde horas antes del arranque de la entrega de las codiciadas estatuillas las celebridades nominadas y otros invitados a estos premios.

Bong Joon-ho y miembros del elenco y equipo de producción de 'Parasite' subieron al escenario del Teatro Dolby para recibir el Oscar a mejor película. Foto: AFP.



Por segundo año consecutivo, los Oscar no contaron con un anfitrión. Los premios fueron entregados por ganadores de ediciones anteriores. A las 20:00 se inició la gala la cantante Janelle Monae abrió la gala con un número musical dedicado a los Oscar. Los atuendos de sus bailarines estuvieron inspirados en algunos de los filmes nominados.

La cantante Janelle Monáe abrió la noche de este 9 de febrero del 2020 la gala de los Oscar. Foto: AFP.

Antes de cerrar su presentación Monae se refirió a la ausencia de mujeres directoras nominadas y dijo sentirse orgullosa de estar sobre el escenario como una mujer afrodescendiente y de la comunidad LGBTI.



Steve Martin y Chris Rock fueron los primeros presentadores de la gala en tomarse el escenario del Teatro Dolby. Se refirieron al error cometido en los Oscar hace dos años, cuando se anunció por error al ganador de la categoría mejor película como 'La La Land' cuando realmente el premio era para 'Moonlight'.



Con una audiencia que no dudó en soltar más de una carcajada ante las bromas de los dos comediantes. Martin y Rock dijeron, una vez más, que faltaron mujeres en los nominados a mejor director, algo que le valió varias críticas a la Academia. También se refirieron a la falta de personas de raza negra nominadas, recordando que solo una fue nominada en esta edición.

Los comediantes Steve Carrell y Chris Rock criticaron a la Academia por la falta de diversidad en las nominaciones. Foto: AFP.



La actriz Regina King subió al escenario para anunciar al ganador en la categoría mejor actor secundario que, dijo, han tenido un significativo impacto en la industria del cine a lo largo de sus carreras.



Antes de conocerse el nombre del ganador, se presentaron breves clips del trabajo que llevó a los actores Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci y Brad Pitt a ser nominados. El primer Oscar de la noche fue para Brad Pitt por su actuación en 'Once Upon A Time in Hollywood'.



Es la segunda vez que Pitt es galardonado con un Oscar y la primera vez que recibe la estatuilla por actuación y en su discurso se refirió al juicio político contra Donald Trump que esta semana bloqueó el testimonio de John Bolton. "Me dijeron que solo tengo 45 segundos aquí, lo que es 45 segundos más que lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana", dijo Pitt.



Brad Pitt fue el primer ganador de la 92 gala de los Oscar. Se llevó el premio a mejor actor secundario. Foto: AFP.

Mindy Kaling fue la siguiente presentadora de la noche. Ella fue la elegida para anunciar al ganador de la categoría mejor película animada en la que 'Toy Story 4' fue la ganadora dejando atrás a 'Klaus' la favorita de la noche. El premio se lo llevaron Josh Cooley, Mark Nielsen y Jonas Rivera. "Toy Story 4 es realmente una carta de amor para nuestras familias", dijo Rivera.

Kaling también presentó el premio a mejor cortometraje animado que se llevó 'Hair Love' de Matthew A. Cherry y Karen Ruppert Toliver quienes en su discurso hablaron de la importancia de la representación, especialmente en caricaturas. Los ganadores dedicaron su premio al fallecido jugador de baloncesto Kobe Bryant

El siguiente número musical de la noche fue el del tema into the unknown de 'Frozen 2' interpretado por Idina Menzel y Aurora. La presentación estuvo acompañada de las cantantes que llevaron el tema a distintos idiomas para el doblaje del popular filme.

El tema Into the Unknown de 'Frozen 2' sonó en los Oscar en varios idiomas. Foto: AFP.

Diane Keaton y Keanu Reeves fueron los siguientes reconocidos actores que subieron al escenario. Lo hicieron para anunciar al ganador de la categoría mejor guión original en el que competían los filmes 'Knives Out' 'Marriage Story' '1917' 'Once Upon a Time...in Hollywood' 'Parasite'. Finalmente el premio fue para 'Parasite' dándole el primer Oscar a Bong Joon-Ho. También recibió la estatuilla Han Jin Won.



Timothée Chalamet y Natalie Portman fueron los encargados de revelar quién se había llevado el premio a mejor guión adaptado. En la categoría competían: 'The Irishman', 'Jojo Rabbit', 'Joker', 'Little Women', 'The Two Popes'. El premio se lo llevó 'Jojo Rabbit' que fue escrito por Taika Waititi, obteniendo así su primer Oscar.



Shia LaBeouf y Zach Gottsagen, un actor estadounidense con síndrome de down, anunciaron al ganador de la categoría Mejor Cortometraje de Acción en Vivo fue para 'The Neighbors' widow'.

Shia LaBeouf y Zack Gottsagen sobre el escenario de los premios Oscar este 9 de febrero del 2030. Foto: AFP

Aparantando estar enojadas, las actrices Kristen Wiig y Maya Rudolph presentaron al ganador de la categoría mejor diseño de producción. El premio se lo llevaron Barbara Ling y Nancy Haigh por su trabajo en el filme 'Once Upon A Time in Hollywood' quienes compartieron el premio con todo el equipo artístico que trabajó en el filme y con su director, Quentin Tarantino.

Nuevamente sobre el escenario y esta vez con una divertida canción, Wiig y Rudolph anunciaron a los ganadores de la categoría mejor diseño de vestuario que cayó en las manos de Jacqueline Durran quien se lleva a casa su segundo Oscar tras su séptima nominación por su trabajo en 'Litte Women'.

La gala se tomó una pausa para un número musical que fue interpretado por Chrissy Metz quien cantó el tema I'm standing with you del filme 'Breakthrough' y que aspira a llevarse el Oscar a mejor canción esta noche.

La cantante y actriz Chrissy Metz cantó el tema del fime 'Breakthroug'. Foto: AFP.

El actor estadounidense Mark Ruffalo presentó a los nominados en la categoría mejor documental filmes que, según dijo, "tienen un impacto no solo para ahora, sino para los próximos años". El premio se lo llevaron Steve Bognar, Julia Reichert y Jeff Reichert por el fime 'American Factory' que retrata la situación precaria en la que viven los trabajadores de una fábrica en Ohio.

Ruffalo también fue el encargado de presentar el premio de la categoría Mejor Documental Corto que cayó en las manos de Carol Dysigner y Elena Andreicheva por su filme 'Learning to skateboard in a warsone (if you're a girl)' que cuenta la historia de niñas de Afganistán que aprenden a leer, escribir y andar en patineta en Kabul.



El dos veces oscarizado Mahershala Ali presentó el premio de la categoría mejor actriz secundaria en el que competían: Kathy Bates, Laura Dern, Scarlett Johansson, Florence Pugh y Margot Robbie. El Oscar fue finalmente para Laura Dern quien se llevó su primer Oscar tras su tercera nominación por su actuación en 'Marriage Story'. El Oscar otorgado a la actriz es el primero que recibe un filme de Netflix en la categoría de actuación.



Laura Dern fue galardonada con el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en 'Marriage Story'. Foto: AFP.

El rapero Eminem animó la gala interpretando Lose Yourself , uno de sus temas más populares, con el que hizo cantar y bailar a la audiencia del Teatro Dolby y por el que, al finalizar, recibió una ovación de pie de todos los asistentes.

Eminem interpretó el tema Lose Yourself durante la 92 entrega de los Oscar. Foto: AFP.

La participación del rapero estadounidense no había sido anunciada por la Academia de Hollywood dentro de las actuaciones para la 92 edición de los Oscar, por lo que causó gran sorpresa. El tema que Eminem interpretó le llevó a ganarse la estatuilla a la mejor canción original por este tema perteneciente a la banda sonora de la película '8 Mile', que protagonizó junto Brittany Murphy, fallecida en el 2009.



Salma Hayek y Oscar Isaac presentaron a los nominados de la categoría mejor edición de sonido que cayó en las manos de Donald Sylvester por su trabajo en 'Ford vs. Ferrari' que le dio su primer Oscar. Sylvester hizo hincapié en que este podría ser el último filme de 20th Century Fox, luego de que este icónico estudio fuera renombrado tras ser comprado por Disney.



Enseguida fueron presentados los nominados en la categoría mejor mezcla de sonido. El galardón se lo llevaron Mark Taylor y Stuart Wilson, quienes se hicieron acreedores a su primer Oscar por la mezcla de sonido en el filme '1917'.

Randy Newman interpretó sobre el escenario el tema I can't let you throw yourself away de la pelócula 'Toy Story 4' que también opta por llevarse el Oscar a mejor canción la noche de este 9 de febrero.



Los actores Will Ferrell y Julia Louis-Dreyfous presentaron el premio Oscar a la mejor fotografía que le fue otorgado a Roger Deakins por su trabajo en '1917' un filme que destaca específicamente por su cinematografía. Este es el segundo Oscar para Deakins.



Luego llegó el turno de la categoría mejor edición, premio que se llevaron Michael McCusker y Andrew Buckland por su trabajo en 'Ford vs. Ferrari'. Este fue el primer Oscar que recibieron los dos editores.



Cynthia Erivo, quien también está nominada en la categoría mejor actriz, hizo una poderosa interpretación de Stand Up, su himno a los derechos humanos que suena en el filme 'Harriet' y por la que también recibió una ovación de pie de las celebridades que se dieron cita en el Teatro Dolby. El tema compite en la categoría mejor canción.

Cynthia Erivo subió al escenario del teatro Dolby para interpretar el tema Stand Up del filme 'Harriet' que está basada en la vida de la abolicionista Harriet Tubman, cuya imagen se proyectó sobre el escenario. Foto: AFP.

Disfrazados como los personajes que interpretaron en 'Cats', Rebel Wilson y James Corden anunciaron el premio a mejores efectos visuales que se llevaron Guillaume Rocheron, Greg Butler y Dominic Tuohy por su trabajo en '1917'.

James Corden y Rebel Wilson hablaron de la importancia de los buenos efectos visuales en el cine vestidos como sus personajes del filme 'Cats' que recibió críticas por los efectos visuales del filme. Foto: AFP.



Mientras que Ray Romano y Sandra Oh presentaron el premio a mejor maquillaje y peinado, no sin antes destacar la importancia del trabajo de las personas detrás de esta labor. El premio se o llevaron Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker por el filme 'Bombshell'.

Cerca de las 22:30 llegó el turno de la categoría mejor película extranjera que fue presentada por la actriz española Penélope Cruz. 'Parasite' se convirtió esta noche en la primera película de Corea del Sur en estar nominada y en llevarse un Oscar.



El premio lo recibió su director Bong Joo-Ho quien dijo estar agradecido de ser el primero en llevarse el Oscar en esta categoría que para esta edición fue renombrada. El director también invitó al elenco del filme, que se encontraba presente en la gala, a ponerse de pie.



Bong Joon-Ho recibió el premio a mejor película extranjera que le fue otorgado al filme 'Parasite'. Foto: AFP.



Elton John animó los Oscar la noche de este 9 de febrero interpretando el tema (I'm Gonna) Love Me Again que forma parte de la banda sonora del filme 'Rocketman'. El tema fue escrito por John y por Bernie Taupin y podría llevarse el Oscar a mejor canción.



Brie Larson, Gal Gadot y Sigourney Weaver celebraron el hecho de que por primera vez en la historia de los Oscar una mujer dirigiría la orquesta que entonaría la música para anunciar los nominados a mejor banda sonora.

Brie Larson, Sigourney Weaver y Gal Gadot fueron las encargadas de entregar el Oscar a la mejor banda sonora. Foto: AFP.



En esta categoría competían los filmes 'Joker', 'Little Women', 'Marriage Story', '1917' y 'Star Wars: The Ryse Skywalker. El Oscar se lo llevó Hildur Guðnadóttir, quien estuvo a cargo de la banda sonora de 'Joker'. Este fue además el primer Oscar de la noche para el filme, que competía en 11 categorías.



Hildur Guðnadóttir recibió el Oscar a mejor banda sonora por su trabajo en 'Joker'. Foto: AFP.



La siguiente categoría fue anunciada por las mismas actrices y fue la de mejor canción original que cayó en las manos de Elton John y Bernie Taupin quienes recibieron el premio por el tema (I'm Gonna) Love Me Again de 'Rocketman'.



Era la cuarta vez que Elton John estaba nominado al Oscar y es la segunda vez que se lleva la estatuilla, mientras que es el primer premio y nominación para Taupin.

Elton John y Bernie Taupin

Una ovación de pie recibió el director surcoreano Bong Joon-Ho luego de que Spike Lee- quien homenajeó con su traje al fallecido basquetbolista Kobe Bryant- anunciara que era el ganador de la reñida categoría mejor director en la que también competían Martin Scorsese ('The Irishman'), Todd Phillips, ('Joker'), Sam Mendes ('1917') y Quentin Tarantino ('Once Upon a Time...in Hollywood').



Joon-Ho invitó a los asistentes a la gala a ponerse de pie para rendir homenaje a Scorsese, quien dijo que era su mentor y que estudió sus filmes mientras se formaba para ser director. También dedicó unas palabras a Quentin Tarantino quien, según contó, apoyó su filme antes de que este se estrene en EE.UU. El director surcoreano dijo que le gustaría compartir su Oscar con todos los directores que se encontraban nominados.

Bong Joon-Ho se llevó este 9 de febrero del 2020 el Oscar a mejor director por 'Parasite'. Foto: AFP.



Con el tema Yesterday de The Beatles interpretado en la melancólica voz de Billie Eilish, los Oscar rindieron homenaje a los miembros de la comunidad cinematográfica de Hollywood que murieron en este año. El primero en aparecer en el tributo 'In Memoriam' fue Kobe Bryant- ganador del Oscar en el 2018 por su filme 'Dear Basketball'-.



La celebridad juvenil Billie Eilish musicalizó el 'In Memoriam' de los Oscar. Foto: AFP.

Olivia Colman, que en el 2019 se llevó el premio a mejor actriz por su trabajo en 'The Favourite' se tomó el escenario para anunciar la primera de las tres últimas categorías de la noche. Lo hizo lamentando que no todos los nominados en la categoría de mejor actor, una de las más reñidas de la noche, puedan ganar.



Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix y Jonathan Pryce competían en esta categoría. Como era de esperarse, el premio se lo llevó el actor Joaquin Phoenix quien recibió su primer Oscar tras cuatro nominaciones por haber dado vida a Arthur Fleck, el Guasón, en 'Joker'.

#Oscars | ¡Y el Oscar es para #JoaquinPhoenix! La estatuilla de la Academia como mejor actor es la primera en la carrera del hombre que ha inmortalizado a #Joker » https://t.co/VKwnI2WDj8 pic.twitter.com/Qou4G3alqI — El Comercio (@elcomerciocom) February 10, 2020



"No me siento mejor que ninguno de los otros actores nominados", dijo Phoenix ya sobre el escenario en el discurso que dio tras obtener el premio. El actor, como ha hecho en ocasiones anteriores, aprovechó su plataforma para hacer un llamado en contra del abuso de poder, ya sea este en materia de inequidad de género, racismo, maltrato animal.



"Creo que nos hemos desconectado mucho del mundo natural", criticó Phoenix, quien añadió que "creemos que somos el centro del universo" en un poderoso discurso que hizo un llamado a utilizar "el amor y la compasión" como los principales impulsos para generar cambios en el mundo. Por sus emotivas palabras, Phoenix recibió una ovación.



Joaquin Phoenix recibió el Oscar de Olivia Colman. Foto: AFP.

Durante su intervención, Phoenix también recordó a su hermano River Phoenix, un reconocido actor estadounidense conocido por su rol como Chris Chambers en la película 'Stand By Me' y que murió el 31 de octubre de 1993 de sobredosis.



"Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta lírica: 'corre al rescate con amor y la paz seguirá", dijo Phoenix visiblemente emocionado sobre el escenario en los últimos momentos de su intervención.

Rami Malek, ganador del Oscar en 2019 al mejor actor por 'Bohemian Rhapsody', subió al escenario para presentar a las nominadas en la categoría mejor actriz principal en la que competían Cynthia Erivo Scarlett Johansson Saoirse Ronan Charlize Theron y Renee Zellweger.



Finalmente, Renee Zellweger obtuvo la codiciada estatuilla por su actuación en 'Judy'. Es la segunda vez que la actriz es galardonada con un Oscar y dijo que era "un honor" haber estado nominada junto a las otras intérpretes.

Renee Zellweger acepta el Oscar a mejor actriz de reparto por su actuación en 'Judy'. Foto: AFP.

En su discurso agradeció al equipo que trabajó en el filme que celebra la vida de Judy Garland a quien, llamó una heroína y le dedicó su premio asegurando que los héroes unen a las personas.



"Nuestros héroes nos unen. Los mejores entre nosotros nos inspiran a encontrar lo mejor en nosotros", dijo Zellweger al finalizar su discurso de aceptación del premio.

Nueve películas competían en la categoría mejor película, que cada año es la más codiciada de los Oscar. 'Parasite' hizo historia al convertirse en la primera película de lengua extranjera en llevarse el galardón que se suma a los otros tres que obtuvo a lo largo de la noche.



Kwak Sin Ae y Bong Joon Ho, productores del filme, subieron al escenario acompañados de miembros del elenco y del equipo de producción de 'Parasite'. "Estoy sin palabras", dijo Kwak quien además agradeció a la Academia por haberle abierto un espacio a su película.



'Parasite' fue reconocida la noche de este 9 de febrero del 2020 como la mejor película del año en la gala de los Oscar. Foto: AFP.

Esta es la lista completa de los ganadores de la 92 edición de los Oscar

- Mejor película: ‘Parasite’, de Bong Joon-ho.

- Mejor actriz: Renée Zellweger (‘Judy’).

- Mejor actor: Joaquin Phoenix (‘Joker’).

- Mejor actriz de reparto: Laura Dern (‘Marriage Story’).

- Mejor actor de reparto: Brad Pitt (‘Once Upon a Time... in Hollywood’).

- Mejor dirección: Bong Joon-ho (‘Parasite’).

- Mejor guion original: ‘Parasite’ (Bong Joon Ho y Han Jin Won).

- Mejor guion adaptado: ‘Jojo Rabbit’ (Taika Waititi).

- Mejor película de animación: ‘Toy Story 4’, de Josh Cooley.

- Mejor película internacional: ‘Parasite’, de Bong Joon-ho (Corea del Sur).

- Mejor montaje: ‘Ford v Ferrari’ (Michael McCusker y Andrew Buckland).

- Mejor fotografía: ‘1917’ (Roger Deakins).

- Mejor diseño de vestuario: ‘Little Women’ (Jacqueline Durran).

- Mejor maquillaje y peluquería: ‘Bombshell’ (Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker).

- Mejor banda sonora: ‘Joker’ (Hildur Gunadóttir).

- Mejor canción original: (Im Gonna) Love Me Again, de Elton John y Bernie Taupin (‘Rocketman’).

- Mejor diseño de producción: ‘Once Upon a Time... in Hollywood’ (Barbara Ling y Nancy Haigh).

- Mejor mezcla de sonido: ‘1917’ (Mark Taylor y Stuart Wilson).

- Mejor edición de sonido: ‘Ford v Ferrari’ (Donald Sylvester).

- Mejores efectos visuales: ‘1917’ (Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Elliot Newman).

- Mejor documental: ‘American Factory’, de Steven Bognar y Julia Reichert.

- Mejor cortometraje documental: ‘Learning to Skateboard in a Warzone (If Youre a Girl)’.

- Mejor cortometraje de animación: ‘Hair Love’.

- Mejor cortometraje de acción real: ‘The Neighbors Window’.