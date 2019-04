Paramount prepara una precuela de la clásica película 'Grease'

LEA TAMBIÉN

El estudio Paramount prepara una precuela del célebre musical 'Grease' de 1978. Así lo informó este martes 9 de abril del 2019 el medio especializado The Hollywood Reporter.

'Summer Loving' es el título de este proyecto para el que se fichó a John August, guionista de 'Big Fish' (2003), 'Corpse Bride' (2005) o de la inminente y nueva versión de 'Aladdin', que llegará a los cines en mayo.



John Travolta y Olivia Newton-John fueron los protagonistas de 'Grease', uno de los musicales más famosos de la historia, cuya huella y legado todavía perviven en la cultura popular más de cuatro décadas después de su estreno.



Basada en el musical homónimo de 1972 y ambientada en los años cincuenta, esta película se centraba en el amor juvenil en los pasillos del instituto entre el rebelde Danny (Travolta) y la inocente Sandy (Newton-John).

La precuela abordaría el verano de romance que vivieron los dos protagonistas y cuya ruptura, solo cicatrizada después al coincidir los dos jóvenes en el nuevo curso, era el punto de partida de 'Grease'.



Canciones como You're The One That I Want o Summer Nights se convirtieron en tremendos éxitos y todavía hoy son de los temas más solicitados en los karaokes de todo el mundo.

La banda sonora del filme fue el segundo disco más vendido de ese año solo por detrás del acompañamiento musical de otra película: el de 'Saturday Night Fever' (1977).



Tanto 'Grease' como 'Saturday Night Fever' convirtieron a Travolta en una de las estrellas más importantes de Hollywood.



Además, 'Grease', que contó con Randal Kleiser como director, relanzó, con su mirada nostálgica a los años cincuenta, la pasión y la moda por las carreras de coches, los tupés y las chupas de cuero.



'Grease' fue la película más taquillera de 1978 y dio pie a una secuela, 'Grease 2' (1982), que incluía a Michelle Pfeiffer en su elenco pero que fue recibida con críticas muy negativas y no obtuvo el respaldo del público.

El musical también tuvo una reciente adaptación a la televisión con 'Grease Live!' (2016), un especial para la pequeña pantalla que protagonizaron Vanessa Hudgens, Julianne Hough y Aaron Tveit.