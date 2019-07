Usos que tal vez no conocía del papel aluminio: mejorar el WiFi y evitar el robo de vehículos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Direccionar la señal inalámbrica del Internet y evitar el robo de automóviles. Estos son algunos de los usos que también se puede dar al papel aluminio, según explica la BBC.

En el 2017, un estudio realizado por la Universidad de Dartmouth determinó que, al ser colocada en las antenas de un router, esta delgada lámina de aluminio puede ayudar a "mejorar la señal, reducir la interferencia y crear barreras para aumentar la seguridad de tu conexión", dice la BBC.



Esto sucede porque "las antenas de los routers que se usan en los hogares generalmente son omnidireccionales, es decir, su señal se dispersa por todos lados", asegura el medio. El papel aluminio crea una barrera que hace que la señal apunte en un solo sentido, es decir, se vuelva direccional. Sin embargo, la técnica puede causar pérdida de señal en otras áreas de la casa.

Video: YouTube, cuenta: Justin Chan



El otro beneficio de este uso del papel aluminio, siempre según la BBC, es mejorar la seguridad del WiFi, pues "la cobertura de aluminio puede servir para que la señal no llegue a personas que posiblemente querrían robar tu WiFi o que estén intentando acceder para cometer algún tipo de fraude o ataque", asegura el medio.



Inspirados en anécdotas sobre los beneficios del papel aluminio para mejorar el WiFi, los investigadores de la Universidad de Dartmouth crearon una figura que se imprime en 3D y se envuelve con una lámina. Este objeto funciona como una especie de reflector, explica el portal TechCrunch.

El papel aluminio también puede ser un aliado para evitar los robos de vehículos, pues envolver en él las llaves de los mismos puede evitar que alguna persona adquiera una llave inalámbrica y la use para replicar el código de acceso de un determinado automóvil, dice la BBC.



Según el medio, de esta forma el robo del vehículo se puede producir sin necesidad de que los delincuentes obtengan la llave original del auto, pues estas "están emitiendo señales constantemente".



El portal consultó con expertos en ciberseguridad que coincidieron en que si bien envolver las llaves del auto en papel aluminio puede no ser un método ideal "sí es muy fácil y barato".



Moshe Shlisel, director general de GuardKnox Cyber Technologies, una agencia de ciberseguridad, explicó a BBC Mundo que "estamos hablando de una forma de comunicación a través de ondas electromagnéticas, como la radio o la televisión. Piensa en una canción que constantemente se use entre una radio y una cerradura que se abre al escuchar esa canción. Si conozco la canción, puedo abrir tu cerradura".

El papel aluminio funciona como una especie de barrera que evita que las ondas electromagnéticas sean captadas por un tercero. Sin embargo, la solución definitiva a este problema debe llegar por parte de los fabricantes de vehículos, que deben idear una forma de que sea imposible que una persona pueda replicar la comunicación que se produce entre una llave y un auto.