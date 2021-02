Pandemia: Uno de cada 5 niños de la Unión Europea asegura estar creciendo infeliz y con ansiedad por el futuro

Uno de cada cinco niños de la Unión Europea ha asegurado estar creciendo infeliz y con ansiedad por el futuro, según el informe Nuestra Europa. Nuestros Derechos. Nuestro Futuro publicado este martes 23 de febrero del 2021 por ChildFund Alliance, Eurochild, Save The Children, Unicef y World Vision en colaboración con la Comisión Europea.

El estudio, para el que se ha consultado a 10 000 niños de entre 11 y 17 de años, pretende ser un referente para configurar el diseño de la próxima Estrategia de la Unión Europea sobre Derechos de Infancia y la Garantía Infantil.



El documento indica que la pandemia del covid-19 ha empujado a los niños y jóvenes en Europa y otros lugares a sentir presión e incertidumbre.



En concreto, uno de cada diez niños encuestados ha señalado que vive con problemas de salud mental o síntomas como depresión o ansiedad, siendo las niñas las que se sentían en más riesgo que los niños, mientras los menores de más edad han comunicado mayores niveles de problemas.



Un tercio de los niños encuestados ha reconocido haber sufrido discriminación o exclusión, una situación que, asimismo, ha sufrido un 50 por ciento de niños con discapacidad, migrantes, minorías étnicas o del colectivo Lgtbq+.



Según el informe, también tres cuartas partes de los niños consultados han afirmado ser felices en la escuela, pero el 80 por ciento de los de 17 años ha dicho que sienten que la educación que se les ofrece no les prepara bien para el futuro.



En este sentido, la mayoría de niños ha subrayado que le gustaría hacer cambios en su vida escolar. En concreto, el 62 por ciento ha optado por tener menos deberes, y un 57 por ciento por tener clases más interesantes.



Asimismo, casi un tercio ha incidido en que les gustaría influir en el contenido del currículo escolar, con más actividades deportivas, 33 por ciento; aprendizaje sobre derechos de infancia, 31 por ciento; y más asignaturas artísticas, 31 por ciento.



Por otro lado, casi todos los menores encuestado han señalado que han escuchado hablar de derechos de infancia, mientras el 88 por ciento ha manifestado ser conscientes del cambio climático y su impacto en la comunidad; el 8 por ciento más o menos consciente y el 4 por ciento no estaba seguro.



Un paso hacia la participación estudiantil



"Esta consulta a niños es un punto de inflexión para nosotros en la Comisión Europea y supone un importante paso hacia una mayor participación infantil. Los niños son expertos en los asuntos que les preocupan y esta consulta demuestra una vez más que ya son importantes participantes en el aquí y ahora", ha precisado la vicepresidenta de la Comisión Europea, Dubravka Suica.



Por su parte, los representantes de ChildFund Alliance, Eurochild, Save the Children, Unicef y World Vision han calificado el informe como "histórico", ya que es la primera vez que "tantos niños y jóvenes pueden directamente influir y dar forma a las políticas de la Unión Europea".



"No podría venir en un momento más importante, justo cuando los niños se enfrentan a las consecuencias psicológicas y concretas de la pandemia, que les ha obligado a adaptarse a una nueva realidad, durante los próximos años", han aseverado las organizaciones.



Igualmente, el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, afirman, Nicholas Schmit, ha acogido "con gran satisfacción esta consulta" y ha agradecido a los miles de niños que han dado sus aportaciones. "Sus voces están siendo escuchadas", ha destacado.



"Construir una estrategia de derechos de infancia integral debe incluir todas las áreas relevantes, desde la salud hasta la inclusión social, pasando por la educación, la justicia respetuosa con la infancia, la infancia migrante y la participación en el proceso democrático. Es de la máxima importancia escuchar a los niños y conocer sus opiniones acerca de estos temas", ha insistido también el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.



La iniciativa servirá para poner "a los niños en el centro" en la próxima Estrategia de la UE sobre Derechos de Infancia, que, según el copresidente del Intergrupo del Parlamento Europeo de Derechos de Infancia, David Lega, irá en la dirección adecuada".