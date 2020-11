La paloma más cara del mundo eleva su precio hasta los USD 1,9 millones

La paloma mensajera belga New Kim, que hace dos semanas se convirtió en el ave de ese tipo más cara del mundo superando a su compatriota Armando, que ostentaba el récord desde 2019, elevó aún más su precio final en subasta, hasta los 1,6 millones de euros (USD 1,9 millones) abonados por un coleccionista chino.

Esa es la puja final ofrecida por el animal este domingo 15 de noviembre del 2020, superando con creces los 1 310 000 euros (USD 1 551 682) a los que había llegado un criador sudafricano el 2 de noviembre, día que se inició la subasta, informó en un comunicado la firma especializada a cargo de la venta Pipa Piegon Paradise.



Ese día, los aficionados pujaron frenéticamente durante una hora y media, llevando a la paloma a convertirse, virtualmente, en la más cara del mundo.



Pero el domingo, poco antes de que concluyera la subasta, los coleccionistas volvieron a pujar con furia durante 30 minutos para detener el marcador en más de millón y medio de euros por esa hembra azulada de 2 años y medio con un nutrido historial de victorias en corta, media y larga distancia, propiedad de los criadores Gaston y Kurt Van De Wouwer, padre e hijo de la localidad belga de Berlaar.



"El precio de Armando se rompió ya el primer día de la subasta y el resultado final llegó a los 1 600 000 euros (USD 1,9 millones), convirtiendo a New Kim en la más cara de la historia", señaló Pipa Piegon Paradise.



Los vendedores, que quieren colocar en el mercado toda su colección de 445 pájaros, empezaron con una tanda de 157 aves que adjudicaron por un total de 4 770 850 euros (USD 5 651 024), superando los 30 000 euros (USD 35 534) de media por ejemplar.



Además del monto logrado por New Kim, su paloma mensajera estrella, vendieron a la madre de esta por 400 000 euros (USD 473 796) y otros ocho ejemplares por más de 100 000 euros (USD 118 449) cada uno.



"Llama la atención que, a excepción de una paloma, todas las palomas más caras se hayan vendido a China", agregó la casa de subastas, que señaló que el ejemplar Porsche X New Kim se convirtió en la más cara adquirida nunca por un aficionado europeo, después de que un neerlandés pagara 124 000 euros (USD 146 876) por ella.



China dominó las adjudicaciones, con 115 palomas, seguida de Bélgica (23), Países Bajos (7), Taiwán (6), Sudáfrica (2), EE.UU. (1), Rumanía (1), Alemania (1) a Irak (1).



A partir de este lunes irá saliendo a subasta el resto de la colección de esos afamados criadores en un país, Bélgica, que cuenta con una gran tradición de palomas mensajeras y unos 20 000 aficionados.

En la nueva remesa de aves se subastarán, entre otros, 10 hijos de New Kim, añadieron los organizadores.