Estos 76 países no exigen cuarentena a sus visitantes

La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que se originó en la ciudad de Wuhan, China, en el 2019, dejó duras secuelas en el turismo a nivel mundial.

Es por eso que luego de un año de convivir en una 'nueva normalidad' hay naciones que quieren atraer nuevamente a los visitantes.



La vacunación se extiende por varios países, lo que significa una luz al final del túnel para el sector turístico. Algunos lugares ya no exigen cuarentena a los viajeros que presenten un certificado de haber recibido las dosis contra el covid-19 o un examen PCR con resultado negativo.



Según el buscador de vuelos y destinos turísticos Kayak, son 76 los países que se registran como sin restricciones y no exigen cuarentena a los viajeros que hayan sido inoculados o tengan un resultado PCR negativo. Estos lugares no tienen prohibiciones de entrada al país por aire o tierra.



Entre las naciones que no piden cuarentena a quien cumpla con los requisitos antes mencionados están: México, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Haití, Ecuador, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Colombia.



Mientras que, al otro lado del mundo, Sudáfrica, Egipto, Sudán, Bielorrusia están entre los destinos a los que hay cómo ingresar.



Además, países como EE.UU., Reino Unido, Canadá o Rusia presentan restricciones al ingreso de pasajeros de provengan de zonas consideradas de alto riesgo de contagio de covid-19.



Cabe mencionar que los habitantes de Reino Unido tienen prohibición de entrada a algunos países por la nueva variante del coronavirus que se desarrolló allí, lo mismo ocurre con Brasil.



EE.UU. por ejemplo, "restringe la entrada a todos los extranjeros que hayan transitado o estado en China, Irán, la mayoría de los países europeos, el Reino Unido, Irlanda, Brasil y Sudáfrica en los últimos 14 días", se lee en Kayak.



Por su lado, Ecuador es considerado un país sin restricciones al ingreso de visitantes de cualquier nación siempre y cuando tengan un resultado negativo de covid-19.



Existen destinos que decidieron cerrar completamente sus fronteras entre los que se encuentran Venezuela, Uruguay, Suriname, las Islas Malvinas, Argelia, Libia, Angola, Afganistán, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Malasia y Corea del norte.



Sin embargo, las restricciones y regulaciones de cada uno de los territorios podrían cambiar dependiendo de las decisiones que tomen las autoridades de acuerdo a los análisis epidemiológicos de cada sitio.