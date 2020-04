Cuatro países lideran la lucha por producir la vacuna contra la enfermedad covid-19

LEA TAMBIÉN

En este momento las principales potencias tecnológicas compiten por encontrar una vacuna contra el virus sars-cov-2 que ha provocado la pandemia de covid-19. La médica infectóloga guayaquileña Greta Miño dice que, de acuerdo con los estándares internacionales, la vacuna no ha demorado, la investigación avanza rápido, pero la premura agobia por el impacto mundial que tiene el virus.

Miño recuerda que normalmente las vacunas demoran entre cinco y 10 años en desarrollarse, y para algunas enfermedades como la provocada por el virus intersticial, que es tan común como el de la influenza, los estudios no ha logrado resultados 20 años después de investigarlo.



Por la necesidad de una vacuna contra el covid-19 se ha agilizado el paso. La exploración en laboratorio de virus debilitados o antígenos sintéticos se hizo en dos meses, cuando suele tomar años. Por otro lado, la vacuna contra el sars-cov-2 pasó también otra etapa preclínica que son los estudios realizados en cultivos de tejidos y que incluyen pruebas en animales que pueden ser ratones o monos.



Esta etapa sirve para evaluar la seguridad de la vacuna candidata y su capacidad de provocar una respuesta inmunológica. Los estudios de esta fase dan una idea a los investigadores sobre las respuestas celulares que podrían esperar en los humanos.



Muchas vacunas candidatas no van más allá de la etapa preclínica, ya que no pueden generar la respuesta inmunológica deseada. Estas fases duran entre uno y dos años y ya fueron superadas en la búsqueda de la vacuna contra covid-19. Luego viene la fase de ensayos en humanos de la probable vacuna.



La fase de ensayos involucra a un pequeño grupo de adultos, generalmente 20 a 80 personas, pero pueden llegar a ser 200. Las metas de las pruebas de esta fase uno son evaluar la seguridad de la vacuna candidata y determinar el tipo y el alcance de la respuesta inmunológica que provoca la vacuna. Al momento, en esta fase están cuatro investigaciones que desarrollan una vacuna contra el virus pandémico.



La primera investigación que probó una vacuna contra el sars-cov-2 en humanos fue de las empresas de biotecnología Moderna Therapeutics e Inovio Pharmaceuticals, en conjunto con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos, que ensayan su vacuna en 45 voluntarios sanos a quienes inyectan dos dosis con 28 días de diferencia, a la vez que hacen estudios paralelos de efectividad con animales.



Le sigue el laboratorio privado chino CanSino Biologics, en colaboración con la Academia Militar de Ciencias Médicas de ese país. El equipo de investigación está liderado por la bioingeniera y comandante Chen Wei, quien comenzó a trabajar en el proyecto cuando ella y su equipo llegaron a Wuhan, epicentro de la pandemia, a finales de enero. Se prueba la vacuna en 108 voluntarios sanos.



El tercero en llegar a esta fase de experimentación en humanos fue el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford. En un primer periodo de esta investigación, la vacuna será aplicada a 510 voluntarios sanos de entre 18 y 55 años.



El último en llegar a esta fase ha sido un experimento en Alemania, país que autorizó los primeros ensayos clínicos de una vacuna contra el nuevo coronavirus. La vacuna fue desarrollada por la firma germana Biontech y el gigante estadounidense Pfizer. Estos ensayos clínicos se llevarán a cabo inicialmente en 200 voluntarios sanos de entre 18 y 55 años.



La OMS ha registrado al menos otras 67 investigaciones de vacunas contra covid-19 en desarrollo. Un censo del Centro de Vacunas de la Universidad de Higiene y Medicina Tropical de Londres muestra a su vez que hay 119 proyectos en curso en todo el mundo, 115 en fase preclínica y los cuatro mencionados en fase uno.



Luego vendrá la fase dos de los ensayos con la vacuna. Un grupo más grande de varios cientos de personas participará en las pruebas. Algunas de las personas pueden pertenecer a grupos en riesgo de contraer la enfermedad. Gracias a la tecnología lo que duraba años está tomando meses en la búsqueda de una vacuna contra sars-cov-2.



Las metas de las pruebas de fase dos son estudiar la vacuna candidata en cuanto a su seguridad, capacidad imunogénica, dosis propuestas, programa de vacunación y método de aplicación.



En la fase tres de los ensayos con la vacuna se involucra hasta decenas de miles de personas. Luego en la fase cuatro se emitirá la autorización oficial, los organismos reguladores como la FDA estadounidense o la EMEA europea vigilarán la producción de la vacuna, incluyendo las instalaciones e inspección de lotes en cuanto a la capacidad para obtener el efecto deseado, seguridad y pureza. Pero una cosa es tener la vacuna y otra fabricarla por millones para distribuirla en todo el planeta.

"No habrá vacuna disponible durante un año o más, dice Frédéric Tangy, jefe del laboratorio de innovación de vacunas del Instituto Pasteur, de Francia. Las previsiones optimistas calculan que dentro de 18 meses se podría estar inmunizando a parte de la población frente al nuevo virus, pero podría no suceder o no ser la panacea. La efectividad de la vacuna contra la gripe en 2019, un virus muy conocido, fue de menos del 50%.