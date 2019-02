'Nunca seremos papás': la publicación de una pareja que se volvió viral

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El pasado 29 de enero del 2019, el colombiano Andrés Flu compartió con sus amigos de la red social Facebook un hito en su vida. A diferencia de muchas publicaciones que abundan en la red social, el joven anunció que, junto con su pareja Nathalie Jiménez, tomaron la decisión de no ser padres, por lo que ambos se practicaron intervenciones médicas para no poder concebir hijos.

Hasta este sábado 2 de febrero del 2019, la publicación de Flu suma más de 99 000 'me gusta' en la red social y ha alcanzado los 46 000 compartidos. En la imagen, la pareja aparece sonriente y sostiene el turno de Flu para su vasectomía.



"Queremos compartir con ustedes la gran alegría. Nunca seremos papás" empieza el texto de Facebook que ha alcanzado más de 2 900 comentarios. "Aceptamos una vida en la que eternamente nos compraremos los juguetes para nosotros, podremos viajar sin limitaciones, caminar desnudos por la casa y más", ironiza el relato.



Sin embargo, aclara Flu, esas no son las razones principales que los llevaron a tomar la decisión. "La más importante es contribuir con la conservación del planeta que tan sobrepoblado y aporriado está. No vamos a traer un humano más a contaminar", concluye el texto.



Nathalie Jiménez, la pareja del joven, se refirió en su cuenta personal de Facebook el pasado 30 de enero del 2019 a la viralización de la publicación. En un extenso texto dijo sentirse esperanzada "de ver tanta gente que comparte nuestros pensamientos, que se alegra de que cada día más personas tengan conciencia. Estoy totalmente sorprendida de saber de tantas parejas jóvenes que han tomado el mismo camino. Da esperanza hacia el futuro", aseguró.



Sin embargo, no todos los comentarios que están en la publicación viral han sido positivos. Según la joven, han leído cientos de mensajes de personas que "lastimosamente no entienden el punto, que siguen creyendo que el único camino en la vida es reproducirse como conejos sin pensar en las consecuencias", lamentó.



Ante las críticas, Jiménez aclaró que considera que los niños son hermosos y que "si no viviera tan afectada por lo que veo todos los días, porque a veces me duele respirar, por ver tantos niños sufriendo en la calle, tantas drogas, violencia y crueldad, créanme que tal vez así consideraría tener uno"., sentenció.



Además, añadió que es consciente de que no todas las personas piensan igual que ella y su pareja y de que "la raza humana debe continuar". Aseguró que siente admiración por "las personas que planean tener un hijo, que lo educan con amor todos los días, que se preocupan por dejar un buen ser humano que contribuya con el planeta".

Pero también lamentó que falte "mucha educación y sentido común, la mayoría de la gente que nos ataca en los comentarios, cree que contaminar es tirar basuritas a la calle, no tienen idea de su huella ecolóigica", concluyó en su posteo que suma más de 4 800 reacciones en Facebook.