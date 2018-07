El padre de Meghan Markle sobre su hija y la realeza: 'Ellos querían que me quedara callado, pero no lo haré'

LEA TAMBIÉN

Meghan Markle y su padre, Thomas Markle, no tiene una buena relación. El hombre dijo que su hija lo excluyó de forma cruel de su vida y teme que no pueda conocer los hijos que tenga ella con el príncipe Harry.

Thomas, quien fue un reconocido director de iluminación de la televisión estadounidense y que ahora vive en México, no ha hablado desde hace más de dos meses con su hija.



Unos días antes de la boda real, salió a la luz pública un acuerdo económico que realizó el padre de la duquesa con una agencia de paparazzi para que le sacaran unas fotos. Luego los hermanastros de la ex actriz estadounidense hicieron declaraciones a la prensa en las cuales criticaban a la prometida del príncipe e incluso le pedían que no se case con ella. Toda esta situación fracturó la relación entre padre e hija.



"Esto muy dolido que me haya sacado de su vida. Yo solía tener un número de teléfono y número para enviar mensajes de texto que me fue proporcionado por la realeza, pero después que dije algunas palabras críticas de cómo la familia real cambió a Meghan, ellos me sacaron de su vida", dijo Thomas en una entrevista al diario Daily Mail.



El padre de la Duquesa de Sussex dijo que los números fueron desconectados y ya no funcionan, que por esa razón ya no se puede comunicar más con ella.



"Su cumpleaños es el 4 de agosto y yo le quiero enviar una tarjeta. Pero si se la envió al Palacio de Kensington, o donde quiera que esté viviendo ahora, se juntara con las miles que recibe. Ella probablemente nunca la vea", dijo.



"Pensé en enviarle una tarjeta por correo express, pero probablemente el Palacio la sumerja en agua por tres días para que estén seguros de que no va explotar", agregó.



Thomas confiesa que se siente confundido, enojado, por los mensajes contradictorios que recibió de Harry y de Meghan diciendo que no tenía que disculparse por las fotos que acordó con los paparazzi, pero luego, dice, lo llamaron del Palacio para ofrecerle ayuda de cómo preparar una disculpa pública.



El padre de la ex actriz estadounidense vive en un modesto departamento rentado en Rosarito, un pequeño pueblo mexicano a orillas del océano Pacífico y a 30 minutos en auto de la frontera con Estados Unidos.



Thomas, de 74 años, se queja de problemas de artritis y en las rodillas por todos los años que tuvo que cargar luces de estudio. También dice que tiene problemas del corazón y que los hombres en su familia pocas veces llegan hasta los 80 años: "Tengo suerte de seguir con vida".



"Lo triste de todo esto es que en algún momento del próximo año Meghan y Harry tendrán un bebé y yo seré abuelo, y si no nos hablamos yo no podré ver a mi nieto", dijo.



"Qué trágico es esto, ¿privar un niño de ver a su abuelo porque criticó un poco a la Familia Real?", agregó.



Thomas dice que se sintió ofendido cuando alguien de la realeza lo contactó para indicarle cómo se tenía que disculpar. "Como si yo fuera un niño. Eso no iba a pasar", dijo.



Según cuenta, Meghan se enojó con él por decir que ella y Harry querían tener un hijo pronto.



"Pero ella lo ha estado diciendo desde hace seis o siete años, de lo mucho que quiere tener una familia. Harry también lo dice. Y está bien. Pero si lo digo yo, soy persona non grata", dijo al diario inglés.



Enojado el padre de la duquesa de Sussex agregó: "Ya esto llegando a mi límite. Ellos querían que me quedara callado, ellos querían que me fuera. Pero no lo haré".



"Me rehúso a estar callado. Lo que me saca de quicio es su complejo de superioridad. Ella no sería nada sin mí. Yo la hice la duquesa que es hoy. Todo lo que Meghan es fue gracias a mí", sentenció.