Padre obliga a su hija a disculparse por bailar twerking y publicar en Tik Tok

El video de una adolescente que es obligada por su padre a disculparse en público se volvió viral en las redes sociales. Las acciones de la joven y su padre dividieron las opiniones de los internautas.



Los videos caseros de bailes, retos y actuaciones se han vuelto muy populares en la red social Tik Tok. La difusión masiva de estas publicaciones son el principal atractivo para niños, jóvenes y adultos que participan en la creación de contenido. Con cierta frecuencia, este tipo de expresiones son cuestionadas por otros usuarios y, como en este caso, por los propios familiares de sus autores.



Desde el pasado 7 de marzo empezó a circular un video en redes sociales en el que aparece una joven leyendo un texto de disculpas públicas.



Este video lo estoy grabando para pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro, esto lo hago con toda la vergüenza porque no fue la educación que mis padres me enseñaron”, dice la joven frente a la cámara.

#Viral Padre de familia reprende fuertemente a su hija y la obliga a ofrecer una disculpa tras sorprenderla grabando videos en #TikTok bailando #twerking. polémica en redes, ¿a favor o en contra? pic.twitter.com/7CVjV5QDRA — CanalTVC (@canaltvcmx) March 9, 2021



La disculpa pública llega después de que su padre habría encontrado otros videos de la joven bailando ‘twerking’ y publicados en Tik Tok.



Tras la disculpa, el padre de la joven toma la palabra y le cuestiona sobre sus acciones y las intenciones de dicho contenido.



La publicación del video generó distintas opiniones entre la gente. Unos respaldaban la forma en que el padre reprendía a su hija, mientras que otros se referían al castigo como un acto de humillación pública y falta de libertad de expresión.