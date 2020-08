Padre de la cantante Gabriela Villalba desapareció en Perú

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Recen por mi papá". Ese fue el pedido que hizo la noche del domingo 23 de agosto del 2020 la cantante ecuatoriana Gabriela Villalba a sus seguidores. Su padre y un amigo al que identificó como Pepe llevan casi una semana desaparecidos en Perú, contó la intérprete en sus redes sociales.

Villalba, integrante de la agrupación Kiruba, relató en una publicación que su padre y su amigo desaparecieron la tarde del pasado martes 18 de agosto en el distrito de San Bartolo en Lima (Perú). "Hasta el momento lo único que sabemos es que debían regresar al aeródromo a las 5:30 pm... lo cual nunca pasó", de acuerdo con la publicación de Villalba.



Para la artista, el pasar casi una semana sin noticias de su progenitor ha representado varios "altibajos de esperanza de hallarlo con vida, pero de pronto la realidad golpea al pasar muchos días sin tener rastro de ellos o de la nave".



Según la cantante, autoridades peruanas "se han movilizado, pero no han tenido resultado alguno".



En la publicación, además de pedir a sus seguidores que la acompañen con sus oraciones, Villalba pidió que si alguna persona "conoce un grupo de rescatistas profesional ecuatoriano o internacional con experiencia en búsqueda mar abierto no dude en contactarme se lo suplico".



La publicación de Villalba está acompañada de fotografías en las que aparece junto a su padre. En redes sociales, sus allegados y seguidores no tardaron en enviarle mensajes de aliento. "Desde ya en mis oraciones y las de mis niñas mi Gaby te quiero", escribió la también integrante de Kiruba María José Blum. "Cuanto lo siento querida. No me puedo imaginar lo que debes estar pasando. Les mantengo en mis oraciones. Mucha fuerza para ti y tu familia", comentó por su parte la activista Nina Gualinga en Instagram,



En Facebook, la publicación de Villalba suma hasta las 18:00 de este 24 de agosto más de 3 600 compartidos.