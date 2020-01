Padre de Meghan Markle filtra un video privado de la duquesa 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El padre de Meghan Markle, Thomas, continúa en enfrentamientos contra su hija. Esta vez, el director estadounidense de 75 años hizo público un video inédito. Las imágenes muestran a la ahora duquesa de Sussex actuando en su secundaria cuando tenía 16 años.

El video fue captado mientras Meghan actuaba en una obra en la Escuela Secundaria Immaculate Heart de Los Ángeles. Luce un vestido negro y collares de perlas y representa a una mujer que se encuentra en un vestidor. Otras tomas dejan ver que la entonces adolescente se cambia de ropa y aparece con un atuendo blanco mientras su padre comenta: "Meghan siempre interpretaría un papel glamuroso".



Según informa el tabloide británico Daily Mail, las imágenes de Meghan Markle salieron a la luz la noche de este domingo 26 de enero del 2020, luego de que Thomas Markle apareció en el programa 'Good Morning Britain'. Fue la primera vez que el padre de Meghan se pronunció luego de que los duques de Sussex anunciaran su renuncia a la Familia Real Británica.

Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, hizo público este 27 de enero del 2020 un video casero que muestra a la duquesa de Sussex mientras actúa en una obra. Las imágenes fueron grabadas cuando Meghan tenía 16 años. Foto: captura.

En sus declaraciones también dijo no creer que su hija estaba siendo víctima de acoso por su raza- es hija de una mujer afrodescendiente- por parte de los medios ingleses. "Me cuesta creerlo. Nunca ha habido un problema con Meghan por su raza. Creo que Inglaterra es mucho más liberal que Estados Unidos. No creo que esté siendo acosada de ninguna manera o en cualquier forma como consecuencia del racismo".

Video: YouTube, cuenta: Good Morning Britain





El padre reconoce que su hija podría resultar bastante sorprendida si viera las imágenes que hizo públicas ahora. Este 27 de enero del 2020 Thomas aseguró que estaría dispuesto a testificar en contra de la duquesa en el marco de una demanda que ella y su esposo, el príncipe Enrique, iniciaron en octubre del 2019 contra tres periódicos.



El proceso legal se inició por la difusión por parte del tabloide Mail On Sunday de una carta privada que la duquesa le envió a su padre. "Ojalá que no hubiera llegado a esto, pero desde luego testificaré contra las cosas que ha dicho sobre mi", dijo Thomas en declaraciones a la cadena británica ITV.



El hombre añadió que sería "genial" ver a su hija y al príncipe Enrique, aunque sea durante el juicio, pero aseguró que no quiere una batalla. También dijo sentirse "avergonzado" por la decisión de su hija de renunciar a ser miembro de primer rango de la Familia Real Británica. "Siento mucha pena por la Reina", lamentó.

Video: YouTube, cuenta: Good Morning Britain



Thomas Markle ha sido objeto de fuertes críticas por las entrevistas que ha dado a los medios de comunicación sobre la relación que mantiene con su hija. Pidió a las personas "que intenten estar en mi posición por un tiempo y vean cómo es tener un miembro de la familia que te oculta y no te habla, y verán cómo se siente", aseguró. Dijo además que piensa realizar una gran entrevista cada mes. Esto con el fin de que su hija se ponga en contacto con él.