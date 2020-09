La historia del padre que trabaja con su hija en un servicio de entregas: ‘Hago esto con todo el amor’

LEA TAMBIÉN

Todas las mañanas Omar Martínez desayuna junto con su hija. Toma un pequeño casco rosado y una mascarilla y se los coloca a la pequeña; luego él toma su protector para la cabeza y su maleta en la que lleva los pedidos y sale a trabajar junto a su niña en las calles de Santiago de Chile. La historia de este hombre se viralizó por un video publicado en redes sociales.

“Yo hago esto con todo el amor de mi vida” relató el joven en un video publicado por el informativo chileno 24 Horas. Omar tiene que salir a trabajar con su hija para que ella no se quede sola en su casa. De esta manera, él se gana la vida ya que no puede trabajar como lo hacía antes por la pandemia del covid-19.



Antes del inicio de la emergencia sanitaria, Martínez se dedicaba a dar masajes terapéuticos, este oficio lo aprendió al llegar a Chile desde Venezuela, su país natal.



Durante el día, los dos recorren 25 kilómetros diarios en bicicleta. Omar toma todas las precauciones, porque movilizarse entre los autos en bicicleta no es sencillo. “Trato de usar las aceras, las ciclovías, si hay que esperar que un carro pase, hay que esperar”, declara Martínez.



¿Por qué sale junto a su hija?



En Chile, debido a la pandemia, los jardines de infantes están cerrados y la esposa de Omar trabaja, por esta razón él debe cuidar de su hija y lo hace mientras consigue los fondos para mantener su hogar.



La pequeña sonríe cuando Martínez le sube a un asiento que adaptó en la parte trasera de su bicicleta. “Yo también fui niño y me encantaba que mi papá me lleve de aquí para allá”, concluye con una sonrisa este joven venezolano que no se rinde a pesar de las circunstancias.



