El padre de Britney Spears deberá compartir la tutela legal de la cantante

La Corte Superior de Los Ángeles (EE.UU.) rechazó este jueves 11 de febrero del 2021 una petición del padre de Britney Spears, Jamie, quien quería controlar al completo la tutela legal de la cantante, que seguirá compartida con un fondo de inversión elegido por ella.

La decisión de hoy era un nuevo capítulo en la batalla legal que los abogados de Spears libran con su padre con el fin de relajar la tutela por la que este supervisa todos los aspectos de la vida pública de su hija desde 2008. El 17 de marzo y el 27 de abril serán las próximas audiencias.



El caso ha adquirido relevancia mediática después de que el diario The New York Times estrenase la semana pasada el documental "Framing Britney Spears", que repasa el ascenso y la caída de la artista con una visión perturbadora de su fama y del constante escrutinio público al que estuvo sometida.



Aunque Jamie continuará como tutor legal deberá seguir compartiendo todas sus decisiones con el fondo privado Bessemer Trust, incluidas las referentes a las finanzas, un extremo al que se oponían los abogados del padre y que fue rechazado por la jueza Brenda Penny.



Esta decisión se aproxima más a la voluntad de Spears, quien este verano expresó su "fuerte oposición" a que su padre continúe ejerciendo el control total sobre su vida.



"No es ningún secreto que mi cliente no quiere a su padre como cotutor, pero reconocemos que es un tema aparte", indicó el abogado de la cantante, Samuel Ingham.



Ingham reiteró que tratará de retirar los poderes del padre en próximas sesiones pero la de este jueves, de apenas una hora de duración, se resumió en dirimir a quién correspondía el control de las finanzas de la exitosa artista.



Peticiones de libertad para Britney Spears



De momento no se ha debatido en los juzgados el sentido de esta tutela legal, cuya existencia se alarga ya 12 años con unas condiciones habitualmente reservadas para personas con alzheimer o un grave deterioro cognitivo.



Spears, actualmente de 39 años, accedió a que su padre se convirtiera en su tutor legal en 2008, un periodo marcado por un comportamiento errático en el que fue ingresada en un psiquiátrico y perdió la custodia de sus hijos.



Tiempo después la artista se rehabilitó, lanzó nuevos discos al mercado y protagonizó uno de los espectáculos más vistos de Las Vegas, pero la tutela nunca fue revocada.



La cantante de "Toxic" ha dicho que "no volverá a actuar" hasta que su padre abandone esa figura legal, puesta en entredicho por miles de seguidores de Spears que se manifiestan periódicamente con el lema "#FreeBritney" (Libertad para Britney).