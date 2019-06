Paciente sentía dolor intenso en su oído; descubrió que un reptil habitaba en su interior

LEA TAMBIÉN

Cuando la doctora Varanya Nganthavee llegó a un centro de salud en Bangkok (Tailandia), para cumplir su turno, la esperaba un paciente con un intenso dolor en su oído. La joven examinó el órgano para ver si hallaba una masa en su interior. Lo que encontró, en cambio, la alarmó.

Según reportan medios internacionales este viernes 28 de junio del 2019, Nganthavee, de 25 años, descubrió que un reptil pequeño se movía en el oído de su paciente, quien no ha sido identificado. Se trataba de una especie conocida como gecko, un tipo de lagarto pequeño que habita en Tailandia. Su aspecto físico -generalmente- suele ser de un color verde vibrante y vientre de un tono crema.



El jueves 27 de junio, la joven especialista se refirió al insólito episodio, que sucedió cuando ella desarrollaba su período de internado en la casa de salud. En su cuenta de Facebook escribió: “No lo entendía. ¿Cómo un gecko logró ingresar al agujero de un oído?”. La doctora decía que no comprendía cómo el animal pudo sobrevivir en un espacio tan pequeño durante dos días, según le contó el paciente.

Varanya Nganthavee, de 25 años, fue la doctora que extrajo al animal del oído de un paciente en Tailandia. Foto: Facebook Varanya Nganthavee

Lo primero que Nganthavee hizo, cuando encontró al animal, fue removerlo con una pinza delgada. Para no lastimar al paciente, tomó al gecko con dos hisopos. En el momento en el que extrajo al reptil vio que le faltaba su cola. Pronto, remitió al afectado al otorrinolaringólogo de la casa de salud y así verificar que no quedaran restos en el oído.



“El médico confirmó que el oído estaba seguro. Me sentí feliz, porque el doctor me felicitó por hacer un buen trabajo. Sé que estaba en el camino correcto”.