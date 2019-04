Más ataques de ira del actor mexicano Pablo Lyle salen a la luz

LEA TAMBIÉN

Una revista mexicana asegura que el actor mexicano Pablo Lyle, investigado por la muerte de un adulto mayor al que golpeó en medio de una discusión de tránsito, sufre de delirio de persecución y ataques de ira. El medio hace estas afirmaciones tras haber conversado con "una persona cercana a él.

Según esta fuente, que no es identificada por la revista TVNotas, no es la primera vez que Lyle tiene un ataque de agresividad. "Pablo reacciona agresivo cada que siente que algo no está bien o cree que está en una situación de peligro". El informante calificó al actor como una persona cumplida, sociable con la gente con la que trabaja, pero añadió que "cuando algo no le gusta se le sale el diablo y tiene sus arranques de ira; suele ser un poco prepotente, pero cuando se da cuenta de que hizo mal, pide disculpas y trata de arreglarlo inmediatamente".

Así, cuenta la fuente, una vez Lyle "correteó a un paparazzi porque no le pareció que le tomara fotos en un parque, pero solo trataba de que no dañaran su integridad ni la de su familia. Pablo es muy dulce con su familia y haría cualquier cosa para defenderlos y protegerlos".



Este es, precisamente, el argumento en el que se basa la defensa de Lyle que busca que el actor no sea condenado por homicidio. Según informes, el mexicano golpeó a Juan Ricardo Hernández de 63 años "porque temía por la seguridad de su hijo de seis años, que viajaba con él en el asiento trasero del auto".

Video en el que se ve el ataque del actor Pablo Lyle a un adulto mayor en Miami. La víctima falleció como consecuencia del golpe el pasado 4 de abril del 2019



Para la familia del actor, dice el informante, lo que está sucediendo ha sido una "tragedia, pues él no es un mal tipo, solo tiene el problema de no saber controlar su ira. Si hubiera tratado esto desde hace muchos años, lo que pasó en Miami se habría evitado", sentenció.



Sobre el estado de ánimo de actor, la fuente aseguró que Lyle se encuentra "muy mal, muy triste y deprimido; se la pasa llorando por todo lo que está pasando, sobre todo porque podría ir a la cárcel por 15 años o ser condenado a cadena perpetua. Eso no lo deja comer ni dormir, pero aún tiene la esperanza de que se demuestre que todo fue un accidente".



Esto se suma a una ola de comentarios negativos que se han emitido en redes sociales en contra de Lyle desde el pasado 31 de marzo del 2019, día en el que tuvo lugar el incidente y que se intensificaron el pasado 4 de abril, cuando se dio a conocer que el hombre al que Lyle golpeó murió luego de que los familiares decidieron desconectarlo de las máquinas que lo mantenían con vida en el Hospital Jackson Memorial.



Artistas cubanos han criticado el accionar de Lyle, uno de ellos es Adrián Di Monte quien aseguró que Hernández "no era amenaza. Espero que a Pablo le caiga todo el peso de la ley; lo que hizo no fue proteger a su familia, solo asesinar". Este tipo de comentarios "están afectando, aún más, la imagen de Pablo", dice la fuente de TVNotas que añade que hay personas que conocen de los arranques de ira de Lyle y "que ha caído en conductas violentas, pero nunca como lo que sucedió en Miami".

Añadió que la defensa del actor luchará "para que la condena sea lo menos dura posible, pues saben que actuó irracionalmente, pero nunca con dolo" y que Lule "no se librará de pisar la prisión" a pesar de que sus abogados negociarán para que el actor cumpla su sentencia con arresto domiciliario.