Pablo Alborán: 'Latinoamérica me inspira, es infinita'

El cantante español Pablo Alborán afirmó este martes 18 de febrero de 2020 en Costa Rica que Latinoamérica es una fuente de inspiración y una clave para su carrera artística, y celebró que cada vez más artistas de esta región estén teniendo éxito a nivel mundial.

"A mí la música latinoamericana, sus artistas, y Latinoamérica en general, personalmente me inspira muchísimo, es infinita, una fuente de raíces eterna y que al final compartimos muchísimas cosas que en la música se notan", declaró Alborán en una conferencia de prensa.



El cantante se presentará en un concierto el próximo jueves 20 de febrero de 2020 en el marco del Costa Rica Music Festival, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional de San José.

Alborán aseguró que Latinoamérica "significa una clave para mi carrera porque cuando he venido a Costa Rica y a otros países de Latinoamérica, a hacer gira o a componer con otros artistas, ha sido como sentirte en casa y eso es un privilegio enorme".

El cantante de piezas como Tabú, Solamente tú, No vaya a ser y Quien, comentó que su género es la balada, pero que está abierto a experimentar con otros ritmos más urbanos, pero afirmó que no lo hará por el simple hecho de darse a conocer más, sino porque alguna canción así lo pida.



Además, destacó el auge que están experimentando los artistas latinoamericanos, especialmente en el género urbano, así como las diversas colaboraciones que se están dando, como por ejemplo el tema Con Altura de la española Rosalía y el colombiano J Balvin, que mezcla el flamenco con el reguetón.



Sobre su próximo disco, Alborán comentó que ha trabajado muy fuerte los últimos meses y que el objetivo es mostrar "imágenes y situaciones muy visuales en las baladas" y en las canciones rápidas intentará experimentar con ritmos nuevos que "no forzosamente sea el reguetón o lo que el oído o el cuerpo te pide".



El artista afirmó que no se esperaba el éxito de su más reciente tema Tabú, en el que canta junto a Ava Max, y comentó que gracias a esa aceptación del público "nunca más será un tabú en mi carrera hacer canciones rápidas".

Alborán, quien asegura que recientemente ha descubierto su pasión por la cocina, se mostró entusiasmado por su próximo concierto en Perú y su participación en el Festival de Viña del Mar, en Chile, en donde espera complacer al público.