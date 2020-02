Ozuna estrena su tema 100 Preguntas en pleno inicio de su gira

LEA TAMBIÉN

El cantante puertorriqueño Ozuna estrena este jueves 13 de febrero del 2020 su sencillo y video 100 Preguntas, que coincide con el inicio de la gira mundial NIBIRU en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo, informó el artista en un comunicado.

El sencillo, alejado de su característico ritmo urbano y más cercano al género acústico, refleja la importancia de generar y transmitir amor, señala el comunicado.



"Solo contigo dejo todo fluir, no me siento bien bebé si no es junto a ti", dice la canción de Ozuna.

Filmado en la capital puertorriqueña por el director Nuno Gomes, el video muestra varias escenas en paralelo a una presentación que el cantante se encuentra realizando desde una azotea.



Otras de las escenas que aparecen son las de una pareja que se encuentra, una joven sorda en una pileta cuyo amigo le interpreta la canción para que pueda apreciarla y un obrero que decide compartir su almuerzo con dos niños en situación de carencia, entre otras.



El video finaliza al igual que los cuentos de hadas, donde el amor, en sus respectivas manifestaciones, triunfa.



Ozuna, quien por segundo año consecutivo lidera las nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2020 con 14 en total, estableció un récord en Billboard como el artista con mayor número de entradas en la lista de Hot Latin Songs con sus sencillos Fantasía y Patek.

Ambos temas se desprenden de su tercer álbum de estudio, 'Nibiru', que debutó en el puesto número uno de la lista Top Latin Albums de Billboard.



Ozuna ocupó el primer puesto en los listados de fin de año de Billboard en las categorías de Latin Airplay Artists, Latin Rhythm Airplay Artists, Latin Rhythm Album Artists, y Latin Streaming Songs por 'Taki Taki'. Asimismo, se mantiene en el tope de los artistas más escuchados mundialmente en las principales plataformas digitales de música.



La gira de conciertos NIBIRU WORLD TOUR 2020, que da inició en República Dominicana, incluirá en su ruta principales recintos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Ozuna además se presenta por primera vez este mes en el Festival de Viña del Mar, en Chile.



En 2019 rompió el récord como el mayor ganador en un solo año en la historia de los Premios Billboard de la Música Latina al obtener el premio Compositor Latino Contemporáneo del Año en los Premios BMI, además de ser incluido en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time.



En 2018 fue nombrado el artista más visto de YouTube a nivel mundial y tiene el récord como el artista con más videos de más de mil millones de visitas, siete en total.

Su álbum debut 'Odisea' se convirtió en el disco de un artista masculino de más tiempo en el primer lugar en las listas de latinos de Billboard, mientras que su segundo álbum -'Aura'- salió en el número 7 en la lista Billboard 200 de todos los géneros y permaneció en el puesto número 1 en la lista Top Latin Albums durante 17 semanas.