Ozuna firma con Sony, uno de los acuerdos más grandes de un artista latino 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantautor puertorriqueño Ozuna firmó un acuerdo discográfico con la compañía Sony, que lo convierte en uno de los de mayor envergadura suscrito por un artista latino en la reciente historia musical.

Así lo informaron hoy, viernes 15 de noviembre del 2019, fuentes próximas al artista, quienes, sin embargo, no quisieron detallar a cuánto asciende la cifra.



A su vez, el artista rompe el patrón de comportamiento que hasta ahora seguían sus otros colegas latinos.



Habitualmente, indicaron fuentes del sector, un artista latino suele firmar un acuerdo con una casa discográfica regional y otro, separado, con otra de mayor envergadura para sacar un disco en inglés.



En este caso Ozuna rompió dicho modo de operar para firmar con Sony un acuerdo global.



Para el equipo de Ozuna, este acuerdo sitúa al artista "a otro nivel".



La firma de Ozuna con Sony incluye los derechos de la compañía sobre sus dos álbumes anteriores y para sus futuros discos.



En una breve declaración, el artista mostró su satisfacción por el acuerdo e indicó que es una muestra de su constante búsqueda de "romper barreras, de ir más allá" y de que su "música es y sea global".



El pasado 7 de noviembre el reguetonero estrenó su nuevo sencillo y vídeo musical Hasta que salga el Sol, que se incluirá en su próxima y tercera producción, 'Nibiru', que lanzará este mes.

La canción, escrita por Ozuna y producida por Hi Music y Mally Mall, "muestra un crecimiento y una madurez en la composición del artista", donde fusiona ritmos alternativos, reguetón y pop tropical.



La dirección del vídeo musical estuvo a cargo de Colin Tilley, quien también dirigió Taki, Taki, otro tema de Ozuna.



Ozuna recientemente anunció que actuará en la secuela de 'Fast and the Furious 9'.



El artista actuó ayer en la edición de 2019 de los Latin Grammy, donde estaba nominado a Mejor canción urbana por Baila baila baila, donde demostró que es más que reguetón y trap y que puede fusionarse cómodo con otros ritmos.

Este año, Ozuna rompió el récord como el máximo ganador en un solo año en la historia de los Premios Billboard de la Música Latina, con 11 galardones.



También ganó el premio como Compositor Latino Contemporáneo del Año en los Premios BMI 2019 e hizo parte de la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time.



En el 2018 fue nombrado el artista más visto de YouTube a nivel mundial y también tiene el récord del artista con la mayor cantidad de vídeos con más de 1 000 millones de visitas, con siete en total.

Su primer álbum de estudio, 'Odisea', se convirtió en el que más tiempo ha estado en número 1 para un artista masculino en la lista Top Latin Albums de Billboard, con 46 semanas.