Los científicos de Oxford desarrollan un test de antígenos para covid-19 que da resultados en 5 minutos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Científicos de la Universidad de Oxford han desarrollado una prueba rápida covid-19 capaz de identificar el coronavirus en menos de cinco minutos.

Así lo dieron a conocer los investigadores este jueves 15 de octubre de 2020, añadiendo que podría ser utilizado en pruebas masivas en aeropuertos y empresas.

La universidad británica dijo que esperaba comenzar el desarrollo del dispositivo de prueba a principios de 2021 para tenerlo aprobado y disponible seis meses después.



Esta misma universidad, junto a la farmacéutica AstraZaneca, lleva a cabo ensayos clínicos para el desarrollo de una vacuna contra el virus. Los eventos adversos que llevaron a frenar los ensayos quizás no estuvieron asociados a la vacuna en sí, según un documento publicado por la universidad.



Los ensayos globales de la vacuna de la farmacéutica, que desarrolla con investigadores de Oxford, fueron suspendidos el 6 de septiembre, después de que un participante británico de los estudios tuvo un efecto secundario grave que se pensó podría ser un desorden inflamatorio espinal llamado mielitis transversa.



Las revisiones de seguridad comenzaron cuando voluntarios de la candidata a vacuna, llamada AZD1222 o ChAdOx1 nCoV-19, desarrollaron síntomas neurológicos inexplicables que incluyeron debilidad de las extremidades o cambios en la sensibilidad.



"Después de una revisión independiente, se consideró poco probable que estas enfermedades estuvieran asociadas con la vacuna o no hay pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades estaban relacionadas con la vacuna", según el documento.



Los ensayos de la vacuna se reanudaron en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica, pero aún no en Estados Unidos.