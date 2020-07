Oxford y AstraZeneca podrían dar noticias de vacuna para covid-19 el 16 de julio de 2020, según medios

LEA TAMBIÉN

El jueves 16 de julio de 2020 podrían anunciarse noticias positivas sobre los ensayos iniciales de la vacuna experimental contra la enfermedad del covid-19 que desarrolla la Universidad de Oxford con AstraZeneca, según dijo el editor político de ITV Robert Peston, que basó su información en fuentes no identificadas.

La vacuna se encuentra actualmente en la fase II de los ensayos a gran escala realizados en humanos para evaluar su efectividad contra la covid-19, pero sus desarrolladores aún tienen que difundir los resultados de la fase I, en la que se mostraría si es segura y si induce o no una respuesta inmune.



Los desarrolladores de la vacuna dijeron este mes que se sienten alentados por la respuesta inmunológica que han visto en los ensayos hasta ahora y que esperan poder publicar los datos de la fase 1 a finales de julio.



Se espera que los datos sean publicados por la revista médica The Lancet.



Una portavoz de la Universidad de Oxford dijo a Reuters que el equipo estaba esperando la confirmación de una revista científica de la fecha y hora de publicación de los datos, pero no dio más detalles. "No podemos confirmar cuándo se publicarán", dijo.



Peston dijo en una entrada publicada en un blog: "He oído que pronto habrá noticias positivas (quizás mañana) sobre los ensayos iniciales de la vacuna de Oxford para la covid-19 financiada por AstraZeneca".



Se están desarrollando y probando más de 100 vacunas en todo el mundo para intentar detener la pandemia de covid-19, que ha matado a cientos de miles de personas y ha hecho estragos en la economía mundial.