'Our Planet', un llamamiento a la preservación del planeta en Netflix

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El documental 'Our Planet', formado por ocho capítulos, llega hoy, 5 de abril del 2019, a Netflix para mostrar los sitios naturales más espectaculares del mundo, con el fin de concienciar sobre la necesidad de actuar cuanto antes para proteger el planeta.

La serie expone cómo la humanidad se encuentra en un momento decisivo de la historia, pues está en su mano tomar partido para ayudar a revertir los efectos del hombre sobre el medio ambiente.



"Somos la primera generación que tiene una imagen clara del valor de la naturaleza y el enorme impacto que tenemos sobre ella", recalcó el director ejecutivo de WWF de Reino Unido y productor de 'Our Planet', Colin Butfield.



La voz de 'Our Planet' es el naturalista británico David Attenborough, para quien "comprender la responsabilidad conjunta que tiene la sociedad y entender cuáles son los límites del mundo natural" es algo de especial relevancia porque, dijo, "todavía se está a tiempo de salvar nuestro planeta".



El documental se centra en mostrar la belleza y la fragilidad del mundo natural al mismo tiempo que hace un llamamiento a su preservación.

Para mostrar los lugares más increíbles del mundo, desde los paisajes de África o las selvas de América Latina hasta las profundidades del océano, el proyecto se ha servido de la última tecnología de los drones y la cámara Ultra HD 4K.



Uno de los cámaras de 'Our Planet', Kieran Odonovan, aseguró a Efe que una de las cosas más difíciles que ha hecho ha sido grabar a los tigres de Rusia, aunque admitió que los dos años de trabajo "han merecido la pena".

​

Video: Youtube Cuenta: Netflix



"Con este proyecto queremos mandar un mensaje al mundo entero y es que el planeta está lleno de belleza, y si la gente tiene la oportunidad de verla y apreciarla, puede hacer algo que garantice su supervivencia en el futuro", destacó.



Después de cuatro años de trabajo y más de 3 500 días de filmación en 50 países, se espera que la nueva serie documental 'Our Planet' llegue a 190 países con una audiencia de mil millones de espectadores gracias a la plataforma global Netflix.



El pasado noviembre, representantes de Netflix, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés) y Silverback Films, como principales colaboradores, participaron en un evento que sirvió de antesala para la presentación de este nuevo proyecto audiovisual.



En el encuentro, el experto en sostenibilidad global Johan Rockström explicó algunos de los resultados de la investigación Living Planet, un informe que examina el estado del planeta, los desafíos a los que se enfrenta y las soluciones que se deben tomar para revertir las consecuencias de la actividad humana en el medioambiente.

"El ser humano se ha convertido en una amenaza para el mundo natural y ahora, como testigos de los cambios que se están produciendo en el planeta, es momento de emprender una transformación global hacia la sostenibilidad", apuntó Rockström.