Un juez de Estados Unidos prohíbe la cacería de osos grizzly

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un juez de Estados Unidos restauró las protecciones federales al oso grizzly, forzando la cancelación definitiva de la que sería la primera temporada de cacería del animal en décadas en los alrededores del parque nacional Yellowstone.

“Este caso no gira en torno a la ética de la cacería”, dijo el juez federal Dana Christensen de la corte federal de Montana en su sentencia publicada el lunes.



“Se limita a responder una pregunta de sí o no: ¿Excedió su autoridad el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre al sacar de la lista [de animales protegidos] al oso grizzly de Yellowstone?”.



Ese organismo determinó en 2017 que el oso grizzly en Montana, Idaho y Wyoming no era una especie amenazada. Pero para Christensen, la decisión fue “arbitraria y caprichosa”.



Idaho, Montana y Wyoming habían decidido imponer una cuota de cacería para la temporada que comenzaba hace un mes. La idea era mantener la población por encima de 600 y permitir la muerte de 23 osos en los alrededores de Yellowstone, donde se estima que hay unos 700 osos.



Las últimas temporadas de cacería en Wyoming e Idaho fueron en 1974 y 1946 respectivamente. Organizaciones defensoras de la vida silvestre y varias comunidades indígenas, lideradas por la tribu Crow, pidieron a la justicia que impusiera nuevamente las protecciones federales para esta especie.



"¡Victoria!", escribió en Twitter la ONG Wyoming Wildlife Advocates. “Los osos grizzly tienen de nuevo protección federal como especies 'amenazadas'”. El Servicio de Pesca y Fauna Silvestre no respondió aún al pedido de la AFP por un comentario.