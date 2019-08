Cinco oseznos negros asiáticos, especie amenazada, liberados en Laos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cinco crías de oso negro asiático, presas en jaulas en Laos, fueron liberadas la el miércoles 21 de agosto del 2019 y llevadas a un refugio, informó este lunes 26 de agosto la oenegé Free the bears.

Los oseznos de esta especie amenazada estaban retenidos en la provincia de Luang Namyha, región apartada del país en la frontera con China, repartidos entre una fábrica papelera, una plantación de yuca y la casa de un particular.



La ONG explicó que se encontraban muy débiles porque habían sido alimentadas principalmente con papilla de arroz, pero que “iban mejor”, declaró a la AFP Rod Mabin, portavoz de la asociación que ya ha salvado a once osos este año en Laos.



Los oseznos se quedarán en cuarentena durante un mes en un refugio de Luang Prabang y después será llevados a un recinto.



En Asia, especialmente en China, miles de osos son inmovilizados en estrechas jaulas con el abdomen perforado por un catéter ligado a la vesícula biliar para extraerles la bilis.



Esta es vendida a precio de oro por sus supuestas cualidades terapéuticas, la mayoría de las cuales no tienen fundamento científico.



Vietnam y Laos prohibieron esta práctica pero debido lo lucrativo del negocio hace difícil acabar con él.