Óscar Isaac será Solid Snake en la película de 'Metal Gear Solid'

El actor guatemalteco Óscar Isaac interpretará al emblemático soldado Solid Snake en la adaptación al cine del videojuego 'Metal Gear Solid' que está preparando Sony, informó este viernes 4 de diciembre del 2020 el portal Deadline.

Jordan Vogt-Roberts, que triunfó con 'Kong: Skull Island' (2017), será el director de este proyecto que lleva varios años en desarrollo y que ahora parece haberse relanzado.



Derek Connolly, que participó en los guiones de 'Jurassic World: Fallen Kingdom' (2018) y 'Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker' (2019), se encargará de escribir esta película que llevará a la gran pantalla el exitoso videojuego ideado por Hideo Kojima.

Solid Snake es el protagonista principal de la saga de juegos Metal Gear. Foto: Captura

Óscar Isaac no es solo uno de los actores latinos más cotizados de Hollywood en la actualidad, sino que también es un intérprete acostumbrado en los últimos años a acumular trabajos sin prácticamente descanso.



Ganador del Globo de Oro a mejor actor de serie limitada por 'Show Me a Hero' (2015), Isaac alcanzó la fama mundial gracias a su papel del intrépido Poe Dameron en la tercera trilogía de 'Star Wars'.



Además, su carrera incluye otros filmes muy notables como 'Inside Llewyn Davis' (2013), 'Ex Machina' (2014) o 'Annihilation' (2018).



En su horizonte inmediato destaca su papel en la nueva 'Dune' que Denis Villeneuve planea estrenar el año que viene.



Esta ambiciosa cinta cuenta con Timothée Chalamet como protagonista y con un elenco espectacular en el que, además de Isaac, figuran Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgrd y Charlotte Rampling.



Y al margen de 'Dune', Isaac tiene previsto en el futuro liderar la series 'Scenes From a Marriage' (de HBO y donde compartirá protagonismo con Michelle Williams) y 'Moon Knight' (de Disney+ sobre las historias de Marvel).