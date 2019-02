En el Oscar de Cuarón, 'Green Book' se lleva el premio mayor

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón ganó este domingo tres premios de la Academia por su aclamado drama autobiográfico 'Roma', pero 'Green Book' impidió que la celebración fuera completa al llevarse el premio mayor.

La cinta sobre el viaje del célebre pianista negro Don Shirley y su chófer blanco Tony 'Lip' Vallelonga por el sur de un Estados Unidos en la década de 1960, en plena segregación, se llevó el Oscar a mejor película.



Al igual que 'Roma' , es una película inspirada en los recuerdos de infancia de Nick Vallelonga.



"Es una historia increíble de cuando era chico", dijo Vallelonga, que ganó el Oscar a mejor guión original. "Don Shirley y mi padre tuvieron una historia maravillosa y esta película es sobre ellos" .



'Roma' era una de las ocho nominadas a mejor película, una categoría que hasta ahora ninguna producción hablada en un idioma distinto del inglés ha ganado.



Este domingo 24 de febrero del 2019 en unos Oscar que celebraron la diversidad, este triunfo hubiera terminado de cambiar la historia.

Dos premios fueron para actores afros, Regina King 'If Beale Stree Could Talk' y Mahershala Ali 'Green Book' , que además es musulmán; otro para un hijo de inmigrantes egipcios, Rami Malek 'Bohemian Rapsody' y un mexicano, Cuarón, se llevó el premio a mejor director.



Aunque esto último está lejos de ser una novedad: en los últimos seis años, cinco veces la estatuilla ha ido a realizadores de ese país.



El veterano director Spike Lee ganó su primer Oscar en competencia por su muy política.Infiltrado en el kkklan .



"Ante el mundo, esta noche, alabo a mis antepasados que construyeron nuestro país, junto con el genocidio de nuestros nativos ", dijo un emocionado Lee al subir al escenario del Dolby Theatre de Hollywood.



También 'Pantera Negra' , la taquillera producción de Marvel sobre un superhéroe negro, se impuso en las categorías de vestuario, diseño de producción y banda sonora.



Una mujer indígena



El balance es extremadamente satisfactorio para el filme de Cuarón, hecho en blanco y negro y hablado en español y mixteco. De 10 nominaciones, Cuarón ganó mejor dirección, fotografía y filme "extranjero" .



"Quiero agradecer a la Academia por reconocer un film centrado en una mujer indígena, una de los 70 millones de trabajadores domésticos en el mundo sin derechos laborales, un personaje que históricamente ha sido relegado en el cine" , dijo al recibir de manos de su compatriota Guillermo del Toro el premio por la dirección.



"Como artistas nuestro trabajo es mirar adonde otros no lo hacen". 'Roma' relata la historia de las dos mujeres que marcaron la infancia del propio director en el turbulento México de los años 70: su madre, en pleno proceso de separación de su marido, y una joven empleada doméstica, embarazada tras sus primeras experiencias sexuales.



Y la película dio además una nominación para la debutante Yalitza Aparicio, una maestra de origen indígena que en su vida pensó ser actriz.



Netflix gana así sus primeros Oscar en categorías importantes. El gigante del streaming tiene muchos detractores por su esquema de privilegiar la distribución en internet y de forma muy limitada en las salas de cine.



Gracias Queen



Otra gran triunfadora fue 'Bohemian Rhapsody' . Esta cinta que ha conmovido a audiencias de todo el mundo entró al palmarés con cuatro estatuillas, incluida la que recibió Malek por su encarnación del líder de la banda Queen Freddie Mercury.



"Gracias Queen. Gracias a ustedes por permitirme ser la parte más pequeña de su fenomenal y extraordinario legado" , dijo Malek a Brian May y Roger Taylor, que en el escenario abrieron la gala acompañados por la voz de Adam Lambert.



"Hicimos una película sobre un hombre gay, un inmigrante, que vivió su vida sin arrepentimientos. El hecho de que lo estemos celebrando esta noche es una prueba de que estamos deseando historias como esta", agregó emocionado.



La película ganó igualmente por edición y mezcla de sonido y edición cinematográfica.



Una sorpresa fue el Oscar a Olivia Colman 'La favorita', que se impuso a la favorita Glenn Close 'La esposa' , que vuelve a irse del Oscar con las manos vacías.



La gala, que por primera vez en 30 años no tuvo anfitrión, tuvo sí mucho español.



Diego Luna, que se encargó de presentar a 'Roma' como nominada, celebró: "Ya se puede hablar español en los Oscars "," ya nos abrieron la puerta y nadie nos saca" .



"No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento", expresó el español Javier Bardem al presentar el premio de película extranjera.