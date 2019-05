Orquesta de joven ecuatoriano gana premio en festival europeo de música

LEA TAMBIÉN

Una orquesta dirigida por el joven ecuatoriano Diego Carneiro ganó en Bélgica el premio 'Cum Laude', en el 67 Festival Europeo de Música para la Juventud, un certamen que congregó a miles de participantes, precisó este lunes 6 de mayo del 2019 la Cancillería.

La orquesta dirigida por Carneiro está compuesta por jóvenes de varios países latinoamericanos como Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela y Cuba.

La orquesta obtuvo el primer lugar tras competir con más de 4 000 jóvenes de diversos países, con su obra, Rapsodia ecuatoriana y Divertimento I, de los músicos ecuatorianos Wilson Haro y Gerardo Guevara, inspiradas en géneros nacionales como el albazo, el sanjuanito y el yumbo, entre otros.

En el certamen que se desarrolló durante cuatro días en la ciudad de Neerpelt, fronteriza con Holanda, la orquesta del ecuatoriano se presentó ante músicos de Suiza, Alemania, Bélgica, Holanda, España, Finlandia, entre otros, previo a una preselección de los grupos participantes.

En 2017, la orquesta del ecuatoriano tuvo una presentación en Brasil con un concierto ofrecido en el Cristo Redentor, Río de Janeiro. En 2018 realizó otra gira por cinco países europeos, en escenarios como la Casa de América, en Madrid; el Palacio de Naciones Unidas, en Ginebra; así como en lugares de Alemania, Francia y Países Bajos.

Además, la orquesta ha contado con el apoyo de el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para contribuir con el programa 'Música como Refugio'.

Asimismo, se ha presentado en festivales musicales como la Ruta Musical contra el Hambre, creado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa Ecuador+Música y Conciertos Sin Fronteras, realizados en el límite de Ecuador con Colombia.

Además de sus presentaciones en reuniones internacionales sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región, organizadas por la Cancillería ecuatoriana.

Por otro lado, la orquesta que se encuentra en un tour de presentaciones de promoción denominado Gira ProEcuador 2019, ofrecerá tres conciertos en la Asociación de ecuatorianos en Bélgica, otro auspiciado por la Embajada de Ecuador en Países Bajos y en el Festival The World We Live In, en Groningen.

El premio de la orquesta del joven ecuatoriano tiene como objetivo impulsar la cultura ecuatoriana y promover la integración a nivel mundial, señaló la Cancillería en un comunicado.