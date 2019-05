¿Cuál es el origen del nombre del hijo de Meghan Markle y el príncipe Enrique?

LEA TAMBIÉN

Tras el nacimiento del bebé real, sus padres Meghan Markle y el príncipe Enrique revelaron el nombre del niño. El pequeño se llamará Archie Harrison Mountbatten-Windsor, así lo informó este miércoles 8 de mayo del 2019 el Palacio de Buckingham en un comunicado tras la presentación del bebé.

Los nombres Archie y Harrison, no tienen connotación en la tradición de la realeza británica. Los expertos esperaban nombres como Alexander, Arthur o Albert. "Creo que ninguno de nosotros veía venir ninguno de esos nombres", dijo Joe Little, editor de la revista Majesty, quien cubre temas de la familia real británica.



Archie, popular en el Reino Unido, es un nombre de origen germánico que significa genuino, audaz y valiente. Este nombre se ha mantenido como uno de los 50 más populares desde el año 2003. En cambio, Harrison significa "hijo de Harry".



"Puede que sea un nombre con el que Meghan esté familiarizada y por eso es que lo están usando", recalca Little. "Archie tiene un toque más británico, mientras que Harrison es más estadounidense", señaló.



Archi Harrison Mountbatten-Windsor debía asumir el título de Conde de Dumbarton, pero sus padres decidieron no usar un título de realeza para el bebé. Así que el niño será conocido como Master Archie (Señorito Archie).



De acuerdo con declaraciones del corresponsal de la BBC Mundo, Jonny Dymond, considera que la elección de Markle y el príncipe Enrique puede ser un indicio de no querer "criarlo como alguien de la realeza formal".



El comentarista de la monarquía, Richard Fitzwilliams, acotó que la decisión de la pareja real es algo "maravilloso" y podría "rejuvenecer la monarquía". "Es una elección única, por parte de una pareja única que están haciendo las cosas de una manera única", dice Fitzwilliams.



Meghan dio a luz el lunes 6 de mayo del 2019 a las 4:26 en una clínica privada de Londres. Este miércoles, los duquesa de Sussex presentó a su hijo a la prensa y, más tarde, a la Reina Isabel II.



El niño, que pesó 3,3 kilos al nacer, es el séptimo en la línea de sucesión al trono británico, después de su padre; de sus primos, Jorge, Carlota y Luis; de su tío, el príncipe Guillermo, y su abuelo, el príncipe de Gales.