93% de las cepas del SARS-CoV-2 en el Ecuador provienen de Europa

27 cepas del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19, han sido secuenciadas en Ecuador desde el pasado 9 de marzo del 2020, al inicio de la pandemia en el país. Así lo indica Paúl Cárdenas, microbiólogo e investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Las últimas 10 cepas fueron secuenciadas la semana anterior con la tecnología denominada Nanopore. Esta permite extraer el ARN del virus, amplificarlo en 68 partes diferentes para luego cortarlo y rearmarlo en una computadora usando análisis bioinformático.



Cárdenas explica que el nuevo coronavirus tiene un genoma bastante grande, con 30 000 pares de bases. La secuenciación muestra que en Ecuador dominan las cepas de SARS-CoV-2 provenientes de Europa, 25 de 27 cepas. Otra vino de Estados Unidos, y una de Brasil.



Identificar las cepas permite saber su origen y ver cómo estas circulan dentro del país. Cárdenas explica que la misma cepa dominante ha estado moviéndose en Quito, Guayaquil, Babahoyo, Imbabura y Riobamba.



Las primeras cepas secuenciadas en nuestro territorio provinieron de la capital fluminense. Según el experto, al parecer las cepas que llegaron de Europa a Babahoyo y Guayaquil son las que se han movido por las diferentes ciudades y provincias del Ecuador.



El 85% de las muestras secuenciadas contienen una variante del virus que lo vuelve más infeccioso, es decir, más transmisible. Esta fue identificada en estudios internacionales -no hay estudios locales al respecto-.



Cárdenas dice que, de hecho, la cepa del nuevo coronavirus que predomina actualmente en el mundo no estaba tan diseminada en marzo y abril pasados, ahora sí lo está. Esto no significa que haya cambiado su nivel de letalidad o que ahora se pueda transmitir de forma distinta.



Cárdenas previene que el hecho de que, por ejemplo, el SARS-CoV-2 se transmita por el aire no tiene que ver con sus mutaciones, sino con su difusión en sitios cerrados, con mucha gente, sin corrientes de aire y humedad alta.



El experto explica que el virus sigue mutando y lo seguirá haciendo. Desde que surgió en Wuhan, ocho mutaciones han ocurrido incluso en sus aminoácidos, lo que ha hecho que esto se refleje en diferentes proteínas del microorganismo.



Las cepas identificadas fueron tomadas de muestras de pacientes con covid-19 tratados en los diferentes hospitales del país en los que se combate la enfermedad.



El microbiólogo anuncia que al momento trabajan en el proceso de identificación de cepas del virus diseminadas en poblaciones de indígenas de la Amazonía y de la Costa de nuestro país. También laboran junto a la Universidad Espíritu Santo para acceder a cepas recogidas por esa entidad de educación superior en Guayaquil, Santa Elena, Samborondón y otros sitios cercanos, durante los primeros meses de abril de 2020. Estos dos grupos de secuencias serán sumadas al conteo y análisis en los próximos días.

Lo ideal es que en el país se secuencien entre 100 y 200 genomas de muestras del virus tomadas de pacientes de distintas partes para determinar cuáles son las cepas del virus que están presentes en cada sitio y establecer cómo este se ha estado moviendo.