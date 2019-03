Los organizadores del concierto de Luis Miguel prevén reprogramar show y devolver dinero de las entradas a quienes lo deseen

LEA TAMBIÉN

El concierto del cantante mexicano Luis Miguel, que se suspendió la noche de este miércoles 13 de marzo debido a daños en los equipos causados por la fuerte lluvia que cayó en Guayaquil, será reprogramado para una nueva fecha aún por definir, según informaron los organizadores del espectáculo este jueves 14 en una rueda de prensa.

“En el evento de que no se programe, el compromiso que hemos adquirido con el Gobernador del Guayas es que ejecutaremos la póliza de seguro para proceder a un calendario de devoluciones”, informó Juan Carlos Carmigniani, representante de So High Events y promotor del concierto. “Lamentamos lo sucedido. El público que elija no regresar al show, tenemos ahora una reunión con Ticketshow, para iniciar un proceso ordenado de devolución donde rembolsaremos el dinero a cambio de la entrega del ticket”, agregó Carmigniani.



El gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, convocó la mañana de hoy, jueves 14 de marzo, a una rueda de prensa con el Intendente del Guayas y con los organizadores del espectáculo.



La Gobernación suscribió un documento que compromete a la empresa organizadora a responsabilizarse por los valores de quienes adquirieron su entrada. Ledesma dijo reconocer la seriedad de la promotora para reprogramar el show o para “devolver el valor de las entradas en caso de que los usuarios así lo requieran”.

Juan Carlos Carmigniani, representante de So High Events; Raúl Ledesma, gobernador del Guayas; y Yaser Nayid Lara, intendente de Policía del Guayas, ofrecieron una rueda de prensa este jueves 14 de marzo del 2019 en Guayaquil. Foto: EL COMERCIO.

Unos 18 000 espectadores que esperaron bajo la lluvia en la cancha y las graderías del Estadio Modelo Alberto Spencer se quedaron sin poder ver al Sol del México debido a inconvenientes técnicos generados por las lluvias.



Los organizadores aseguraron que la totalidad de los equipos instalados por técnicos locales estuvieron operativos y fueron instalados pensando en la posibilidad de la lluvia, pero fue afectada la parte técnica entregada a la producción del artista (monitores, luces y dos consolas con las que viaja Luis Miguel), según So High Events.



En redes sociales circularon imágenes de 'Luismi' extendido en unas sillas metálicas de Migración, a su salida de la ciudad tras la postergación del show, con los ojos cerrados, la cabeza tumbada hacia atrás y una mujer masajeándole los cabellos. “El llegó sobrio, (Luis Miguel) estaba listo para salir a cantar, estaba ansioso por presentarse”, aseguró Carmigniani.



Según la promotora, el artista llegó al Ecuador sobre las 17:30 del miércoles. Estuvo en el camerino de Estadio cerca de una hora y luego 20 minutos en una sala adjunta al escenario esperando la evaluación de los técnicos, que recomendaron salvaguardar la seguridad y la integridad del show y suspender el concierto.



La hora pactada del viaje de retorno del artista luego de su presentación era a las 22:45 con destino a Colombia, según la firma promotora. El monto de la inversión para poner en escena el espectáculo fue de cerca de USD 2 000 000, la recaudación en taquilla fue superior a USD 1 000 000 y el evento generó también ingresos por auspicios, de acuerdo con el representante de So High Events.

La Gobernación del Guayas confirmó que el artista ingresó al Ecuador según una ficha de Migración. Ledesma descartó que se haya emitido una orden de impedimento de salida del país para el cantante Luis Miguel.

​“Nosotros lo que hicimos a través de la Comisaría fue iniciar el procedimiento de partes oficiales y ponernos en contacto con los organizadores para generar la tranquilidad y asegurar los fondos de los usuarios”, señaló Ledesma.