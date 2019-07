¿En qué orden ver las películas Marvel antes de 'Spider-Man: Far From Home'?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

'Spider-Man: Far From Home' cierra, definitivamente, la Saga del Infinito, poniendo fin a la Fase 3 del Universo Cinematográfico Marvel (UCM). La continuación directa de 'Avengers: Endgame', que llega a los cines este viernes 5 de julio del 2019, anticipa una nueva era para la Casa de las Ideas, que ya prepara la Fase 4 de su universo compartido.

Tom Holland será uno de los que deberá cargar el peso del UCM después de que algunos de los emblemas de la franquicia se despidieran tras 'Endgame'. Así, tras la batalla final entre Thanos y los Vengadores, Peter Parker tendrá la difícil tarea de convertirse en un verdadero héroe.



Por lo tanto, es más que necesario repasar la trama del Universo Cinematográfico Marvel con la llegada de 'Spider-Man: Far From Home', atendiendo al orden cronológico de sus filmes. Los acontecimientos que se relatan en las películas vertebran una extensa narración llena de saltos temporales y uniones de personajes a los que acostumbra la macrofranquicia.

Video: YouTube, cuenta: Cinépolis

El filme arranca justo ocho meses después de los acontecimientos de 'Avengers: Endgame' Tras la dura batalla, Peter Parker necesita unas vacaciones y junto con sus amigos, viajará a Europa para desconectarse ante las continuas llamadas de Nick Fury, quien lo necesita más que nunca.



Así, la cinta que cierra la tercera fase del Universo Cinematográfico Marvel relata cómo Spider-Man debe asumir su identidad ya no sólo como el simpático héroe y vecino de Nueva York, sino también como emblema heroico y lidiar con el Multiverso.



¿Cómo disfrutar del UCM antes de 'Spider-Man: Far From Home', bueno primero se debe mirar el filme 'Captain America: Civil War' en el que el nuevo hombre araña se presenta, el siguiente filme que no puede perderse es 'Spider-Man: Homecoming'

Video: YouTube, cuenta: MxTrailers Latinoamérica



Video: YouTube, cuenta: Cinescondite

Para entender la trama de lo que sucederá en 'Spider-Man: Far From Home' debe ver las dos películas de Los Vengadores: 'Avengers: Infinity War' y 'Avengers: Endgame'

Video: YouTube, cuenta: Marvel Latinoamérica Oficial



Video: YouTube, cuenta: Marvel Latinoamérica Oficial



Si usted es nuevo en el UCM, deberá ver también los filmes 'Ant-Man & The Wasp' y 'Captain Marvel' que le servirán para entender de qué tratará la nueva entrega de Marvel.

Video: YouTube, cuenta: Marvel Latinoamérica Oficial