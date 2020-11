OPS recomienda quedarse en casa, limitar eventos de fin de año por alza contagios covid-19

La Organización Panamericana de la Salud recomendó este 25 de noviembre del 2020 posponer o reducir las reuniones masivas durante la próxima temporada navideña, ya que los casos de coronavirus vuelven a aumentar en muchos países.

"Este no es el momento de organizar grandes reuniones (...) durante una pandemia, no existe la temporada navideña libre de riesgos", dijo el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, en una sesión informativa.



Los servicios religiosos deben realizarse al aire libre siempre que sea posible o limitarse el tamaño, agregó.



Con cada reunión, cada viaje de compras y cada plan de viaje aumentando las probabilidades de propagar el virus, la opción más segura para todos es quedarse en casa, dijo Barbosa.



La OPS no recomienda depender de las pruebas de laboratorio para los viajeros porque no garantizan un viaje seguro ni eliminan los riesgos relacionados con las personas infectadas, agregó.



América reportó más de 1,5 millones de casos de covid-19 en los últimos 7 días, el número semanal más alto desde el inicio de la pandemia de coronavirus, dijo la OPS.



El rápido aumento de infecciones en Estados Unidos continúa y los casos se han acelerado en países de América del Norte, Central y de Sur, dijo.



En Canadá, las infecciones están aumentando, especialmente entre los ancianos y las comunidades indígenas, dijo el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa en conferencia de prensa online.