La Ópera de Los Ángeles anula el puesto directivo que ocupaba Plácido Domingo

La Junta Directiva de la ópera de Los Ángeles (LA Opera) anuló el puesto de director general que ocupaba el tenor español Plácido Domingo, quien renunció al cargo ante la polémica por las acusaciones de abuso sexual en su contra, informó la institución.

En nota enviada a Efe, la institución detalla que el actual presidente de LA Opera, Christopher Koelsch, asumirá desde su cargo las funciones que desempeñaba Plácido Domingo.



“Después de considerarlo, la Junta Directiva de LA Opera decidió que la compañía permanecerá bajo el liderazgo y la guía de Christopher Koelsch, nuestro presidente", indicó el escrito.



"Tenemos la suerte de poder centralizar nuestra estructura administrativa al consolidar los deberes del director general y presidencia bajo un líder como Christopher, cuya visión, compasión y compromiso dedicado a expandir aún más la presencia de la ópera en el sur de California respaldamos plenamente", detalló la institución.b



Por su parte, Koelsch dijo en una carta que se siente "honrado por la confianza de la junta para dirigir esta organización excepcional".



"Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a Plácido Domingo por sus décadas de servicio a nuestra empresa. Somos afortunados de que deje atrás una organización que se encuentra en una posición financiera sólida, que florece de manera creativa y bien posicionada para el futuro", apuntó Koelsch.

Además, también aseguró que está "comprometido con un vigoroso proceso de reflexión y reforma" en la institución.



"Es imperativo que fomentemos un ambiente positivo que satisfaga las necesidades de los empleados y de la empresa -advirtió-. No alcanzaremos nuestros objetivos a menos que cada miembro de nuestra comunidad se sienta escuchado, valorado y respetado. Estoy comprometido a asegurar que lo hagan".



La semana pasada Domingo anunció su dimisión como director de la ópera de Los Ángeles, tras su decisión de no volver a actuar en el MET de Nueva York y el veto de tres teatros.



"Mientras continúo mi trabajo para limpiar mi nombre, he decidido que lo mejor para el interés de LA Opera -que tiene en curso una investigación interna sobre su comportamiento en ese teatro- es que dimita como su director general y que cancele mis actuaciones futuras", afirmó en un mensaje enviado a Efe.

El español fue acusado en agosto por una veintena de mujeres que le señalaron por diferentes casos de presunto acoso y abuso sexual en una investigación periodística de la agencia The Associated Press.

LA Opera anunció entonces la apertura de una investigación para determinar la veracidad de esas acusaciones.