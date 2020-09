La ONU y Reino Unido anuncian cumbre mundial sobre el clima para el 12 de diciembre del 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ONU y Reino Unido anunciaron el miércoles 23 de septiembre del 2020 que serán coanfitriones de una cumbre mundial sobre el clima el 12 de diciembre del 2020, en el quinto aniversario del histórico Acuerdo de París.

“La respuesta a nuestra crisis existencial es una acción rápida, decisiva y en aumento y solidaridad entre las naciones”, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un comunicado.



No se confirmó si la cita iba a ser virtual o no.



Se invitará a los países participantes a presentar planes medioambientales actualizados, antes de la gran conferencia de la ONU sobre el clima que tendrá lugar en Glasgow en noviembre de 2021, la COP 26. Esta gran cita debería haberse celebrado este año, pero tuvo que aplazarse en razón de la pandemia de covid-19.



En el marco del acuerdo de París, cada país fija sus propios objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sus objetivos, actualmente insuficientes para limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto al final del siglo XIX, deben ser revisados al alza con frecuencia.



“Estamos en plena emergencia climática, y no hay tiempo que perder”, declaró Guterres.



En diciembre, Estados Unidos será el único país del planeta en retirarse del acuerdo de París, a petición del presidente Donald Trump.



Pero Joe Biden, su adversario demócrata en las presidenciales del 3 de noviembre, ya se comprometió a reintegrar Estados Unidos en el pacto climático si gana las elecciones.