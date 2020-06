La ONU verifica un récord de calor en el Ártico

LEA TAMBIÉN

La ONU indicó el martes 23 de junio de 2020 que estaba verificando informaciones según las cuales se registró un récord de 38ºC en el Ártico durante el fin de semana.

El registro de 38 ºC fue aceptado provisionalmente por la OMM, pero el proceso de verificación [condiciones de medida, exactitud del material, etc.] llevará tiempo, según una portavoz de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de Naciones Unidas, Clare Nullis.



Este posible récord se identificó el sábado en la ciudad rusa de Verkhoiansk, en Siberia, que atraviesa una ola de calor que también ha provocado un recrudecimiento de los incendios, de acuerdo con la OMM.



Esta región de Siberia oriental es conocida por sus temperaturas extremas, tanto en invierno como en verano, explicó Nullis durante una rueda de prensa en Ginebra (Suiza) .



“Las temperaturas superiores a los 30ºC en julio aquí no son inhabituales, pero es evidente que 38 ºC es excepcional ” , declaró, y calificó de “ preocupante ” “ una masa roja ” que mostraban las imágenes satelitales de la región.



Según los servicios meteorológicos rusos (Rosguidromet), se registraron temperaturas superiores a los 31ºC en la estación de Verkhoiansk desde el 18 de junio, con un pico de 38 ºC el 20 de junio.



“Es la temperatura más elevada en esta estación desde el inicio de las mediciones” a finales del siglo XIX, aseguró el martes Marina Makarova, de Rosguidromet.



Según la portavoz de la OMM, el aumento de las temperaturas que se observa en el Ártico es señal de un calentamiento global continuo. “El cambio climático no se detiene debido al [la pandemia de] covid-19”, declaró.



El Ártico es una de las regiones del mundo que se calienta a mayor velocidad, dos veces más rápido que la media mundial. Siberia, que alberga una gran parte del permafrost terrestre (capa de suelo congelado) , atravesó recientemente un periodo de calor excepcional.

En la última década se observaron varias olas de calor en algunas partes del Ártico y en diferentes periodos del año.